España brilla con una plata mundial en la final de rutina técnica por equipos que le acerca a los Juegos de París

España sigue instalada en la elite mundial de la natación artística como lo demostró este martes con su plata en el ejercicio técnico, el más prestigioso del programa, en una competición en la que China demostró su enorme calidad y Japón completó el podio.

Las españolas, que fueron campeonas del Mundo el pasado verano en Fukuoka, sumaron la cuarta medalla para la delegación española en el Mundial que se celebra en Doha (Catar) tras la plata de María de Valdés (10 k aguas abiertas) y los bronces en trampolín 3 m sincronizado (Abadía-García Boissier) y en el dúo técnico (Alisa Ozhogina-Iris Tió).

China, que tuvo problemas para interpretar el nuevo reglamento en Fukuoka, ha vuelto a lo grande en este Mundial y rompió los registros de puntos acercándose a los 300 puntos (299,8712), un equipo que al borde de la piscina está dirigida por la española Anna Tarrés.

El duelo para la plata fue muy emocionante. Las españolas sumaron 275,8925 puntos y superaron por muy poco (275,8787) a Japón, en una competición muy equilibrada en la que se comprobó el resurgir de las estadounidenses (266,9333), dirigidas por la también española Andrea Fuentes.

El equipo español estuvo espléndido y consiguió un resultado que le acerca a los Juegos, después del quinto puesto en el acrobático y de la plata de hoy. Falta el ejercicio libre para certificar el billete olímpico, por equipos y también para el dúo.

El conjunto de Mayuko Fujiki interpretó el 'Mambo' de West Side Story, una versión del venezolano Gustavo Dudamel con el que las chicas de Mayuko Fujiki se lucieron.

Vestidas con unos coloridos bañadores, jugaron con el concepto de aquellos concursos de baile de las antiguas películas norteamericanas. Transformaron por dos minutos la piscina en un gimnasio y en una lucha entre dos grupos, con un resultado espectacular.

Era una apuesta arriesgada y más después del nivel ofrecido por Estados Unidos e Italia. Sabían que lo tenían que dar todo en una final en la que Japón era el rival a batir, porque China, como ocurría con Rusia en su momento, parece estar a otro nivel.

Y así lo hicieron. Seguras, firmes, firmaron un ejercicio de alta dificultad sin fallo. Es la nueva manera de entender la sincro de España, que poco a poco va recuperando su sitio en esta especialidad, después de años en los que lo fue todo y tuvo que pasar por una larga travesía para recuperar su momento.

La estrategia funcionó. Había que arriesgar lo justo, pero ser muy fiable y en este Mundial, España, que suma dos medallas, es muy fiable y no ha tenido penalizaciones en las competiciones grandes. "Nuestro objetivo era entrar en el 'top 5' para estar en los Juegos Olímpicos y hemos tomado muchos detalles para no arriesgarnos nada, nada, nada", dijo después Mayuko Fujiki tras el ejercicio.

España sabía que no podía ser primera, pero que si se arriesgaba podía ser octava. "Hay que ser fiables y no tener ni un 'basemark' (estos días), y así ha sido", insistió. Fujiki alabó la calidad de las suyas porque habían nadado "muy bien", habían estado "brillantes" y aunque aun no están clasificadas para los Juegos, ya piensa en "cambiar unas cosas para París".

"Hoy hemos ganado la plata y con un ejercicio con la misma dificultad (técnica) que China, lo que significa que estamos mejorando mucho. El próximo ejercicio es el libre, y vamos a tomar una buena decisión", adelantó.

Comentó que conseguir la plata en una final como la de hoy, con China, Japón, Estados Unidos, Italia y Ucrania, que se cayó del grupo de favoritas por una penalización, es muy complicado.

"Hay seis países compitiendo al máximo nivel, por pequeñas cosas puedes caer abajo, así que muy satisfecha con todo el equipo y también con las jóvenes Lilou Lluis y Txell Ferré, que se estrenaban en un Mundial", indicó.

La próxima cita para el equipo, una vez superado el ejercicio acrobático y el técnico, será el libre. No se quieren aventurar en quinielas, pero si se clasifican entre las cinco primeras, España estará en París, representada en las dos pruebas del programa olímpico de Natación Artística.

El reto final se abrirá el próximo jueves con la calificación (7:30 CET), la final del libre será el viernes 9 a partir de las 12:00 CET.