El Team España inicia "la cuenta atrás para un sueño" olímpico en París

El Team España, el novedoso programa de ayuda a los deportistas de élite para preparar los Juegos de París 2024, inició este martes "la cuenta atrás para un sueño", a seis meses de la inauguración de cita olímpica, en la que se espera superar las 22 medallas de Barcelona'92. Después de que en 2022 y 2023 el deporte español haya conseguido los mejores resultados de la historia en campeonatos continentales y mundiales, "con el programa Team España, de apoyo específico a los deportistas, que es lo que hacen la mayoría de los países, se da un gran salto de calidad para que puedan entrenar y competir", según destacó el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, para quien el país "está en condiciones de tener unos grandísimos resultados en París".

Con una inversión récord de 48 millones de euros por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) para los deportistas que tengan mayores opciones de optar a medalla en París gracias a un proyecto anunciado hace dos años por el entonces presidente del organismo, José Manuel Franco, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, Formación y Deportes, Pilar Alegría, quiso subrayar este martes "la apuesta decidida y, sobre todo, certera, para responder a las necesidades de los deportistas". "Tenemos que poner la cabeza no solo en el momento de ahora, sino en los pasos que tenemos que seguir dando", añadió la nueva ministra y portavoz del Gobierno. "Vamos a superar Barcelona'92. Eso está clarísimo", se atrevió a pronosticar Pilar Alegría.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, saludando a la nadadora aragonesa paralímpica Teresa Perales. EFE

"Hace unos años no me podía imaginar estar con este equipo que tengo, gracias a la beca del Team España. Es un plus más que te hace tener más claras las cosas y luchar por conseguir otro gran sueño, que es el oro en París", reconoció Carolina Marín en el pabellón multiusos del edificio central del CSD. "Esta ayuda me ha permitido traer y costear a dos 'sparrings', dos chicos indonesios de mucha calidad, con los que entreno hace ya tres años y que me exigen mucho más. Fue justo antes de lesionarme la rodilla (en junio de 2021, por segunda vez) cuando empezó todo esto", proclamó con orgullo la tricampeona del mundo y oro olímpico en los Juegos de Río 2016 que se perdió los de Tokio por una grave rotura del ligamento cruzado. "Me acabo de enterar de que Carolina se ha traído a España dos indonesios para entrenar con ella sola. Esto es un lujo asiático", comentó entre risas el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda.

"El cerebro también hay que entrenarlo, y gracias a mi psicóloga he conseguido recuperarme y ahora me siento afortunada, aparte de por el físico que tengo, por la cabeza tan trabajada", añadió Carolina Marín. "El Team España es un elemento diferenciador", subrayó por su parte la seleccionadora de gimnasia rítmica, Alejandra Quereda.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, saludando a la gimnasta aragonesa Inés Bergua. EFE

"Este programa es como individualizar la ayuda a los deportistas. Siempre se ha dado ayuda a las federaciones y este es un paso más adelante, donde hay una ayuda extra para el deportista. El programa es bueno y los resultados lo demuestran", recordó Alejandro Blanco, mientras el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, definió el Team España como "un apoyo integral y personalizado".