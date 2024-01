Dulce resaca en Barbastro

Los barbastrenses se despertaron ayer de un dulce sueño de forma sosegada, pero con un orgullo de ciudad. Para algunos hubo cierta resaca, ya que la fiesta vivida en el Municipal se prosiguió en los bares. No hasta muy tarde ya que ayer era día laborable. En el campo ya no había aficionados, sí los operarios desmontando. Y en las oficinas del club, en el Paseo del Coso, tranquilidad. No hubo movimiento, pero sí que Perso, empelado por el club en las oficias, hizo un carné de socio nuevo para la segunda vuelta. Y se espera que tras la apoteosis vivida ayer en el Municipal alguno más se sume a la marea rojiblanca. Ya son cerca de medio millar los nuevos socios que el efecto del F.C. Barcelona y de la Copa del Rey ha generado. Alrededor de 1300 socios, cifra nunca antes alcanzada.

Uno de los históricos del fútbol local, ex portero, directivo y actualmente delegado de la Federación Aragonesa de Fútbol, José Luis Torres, estaba emocionado: “Yo esperaba que el Barcelona nos pasara por encima, la diferencia es abismal entre un equipo de Champions y de Segunda RFEF. Hemos hecho un partido muy serio, la gente ha disfrutado, se lo ha pasado bien y no hemos sido para nada una comparsa”. “La resaca es buena, salimos muy reforzados de cara a la liga ya que incluso podemos tutear al Barcelona. Este club llegará hasta donde quiera la masa social.

El presidente Rafa Torres por fin respiraba tranquilo: “Me preocupaba muchísimo que el aspecto organizativo no saliera tan bien como ha salido. La gente se ha comportado tanto en la entrada como a la salida del estadio. Habremos cometido algún defecto pero pido disculpas porque ha sido muy difícil preparar un estadio de 3.000 personas en el doble. Pero muy contento”.

Pablo Bravo, vicepresidente y propietario de la empresa que apoya al club, AB Energía, sentenciaba: “Me quedo con haber visto el campo como lo he visto”. Asimismo destacaba la “buena sensación que se lleva la directiva del F.C. Barcelona tras la comida entre ambos clubes y la buena relación que hemos establecido”.

Por las calles, sentimiento de orgullo entre los habitantes del Vero pero también los foranos como una pareja zaragozanos amigos de Andrés Masgrau que los invitó. “Fue una derrota pero fue una fiesta. Nosotros somos zaragocistas y el recibimiento que se brindó al Barcelona no tiene nada que envidiar a los que se hacen en Zaragoza”, señalaba Alejandro Sorosal. Para su compañero Borja Blasco fue “algo histórico, vi la ciudad supervolcada. Yo incluso me he hecho socio de la U.D. Barbastro y volveré a verla muchos partidos porque es una gozada”.

La hostelería también notó el impacto del partido. Juan Tellez, trabajador del Gran Hotel Ciudad de Barbastro y miembro de la junta directiva de la U.D. Barbastro, destacaba que en su establecimiento “hubo mucha afluencia con directivos de la Federación y muchos visitantes de Barcelona. Prácticamente llenamos el hotel con muchos visitantes de Cataluña. Para Barbastro ha sido espectacular. En la hostelería se hubiera notado más un sábado pero sí que fue un impacto notable”.

El empresario Ernesto Cancer reconocía “con un sobresaliente el nivel de organización entre el club y el Ayuntamiento. Ha sido espectacular la logística, la seguridad, la comercialización, los precios, … La nota que hay que dar al club es sobresaliente”.