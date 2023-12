Últimas horas para inscribirse en la San Silvestre de Zaragoza

Salir a 'echar' una buena sudada antes de la cena se ha convertido en toda una tradición previa a la Nochevieja. La San Silvestre se ha consolidado como un clásico navideño en muchas ciudades, y Zaragoza no iba a ser menos. 18 años después de la primera edición, la última carrera del año vuelve este domingo con el mismo recorrido, las mismas ganas de pasarlo bien y -previsiblemente- una mayor participación.

La prueba se ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza, y sus organizadores han revelado que a estas horas hay “unas 200 o 300 inscripciones más” que el año pasado a estas alturas. Quienes quieran estar en la línea de salida deben darse prisa, ya que el plazo para hacerlo concluye hoy mismo. Puede hacerse en www.sansilvestrezaragoza.com En total, se espera que unas 4.000 o 4.100 personas participen este año en la carrera.

El recorrido es el mismo que el año pasado. Un circuito consolidado y atractivo, tanto por su rapidez como por el trazado, que da pie a que el público se vuelque con los corredores. Con salida en el Coso, junto al Teatro Principal, los últimos atletas del año recorrerán el Puente de Hierro, Paseo de la Ribera, avda. de Cataluña, Valle de Zuriza, Caminos del Norte, Martín del Río, Sangüesa Castañosa, Puente de Piedra, Echegaray y Caballero, San Vicente de Paul y Coso.

La San Silvestre es especial por el día y la hora a la que se corre, pero sobre todo por el ambiente que se forma dentro y fuera de la carrera, con disfraces, atrevidos ‘atrezzos’ en los corredores y muchos aplausos desde los costados de la carrera.

Desde su creación, hace ya 18 años, es la Agrupación Jerónimo Zurita quien lo organiza. “Hace unos 20 años hubo un concejal, Luis Pastor, que tenía el runrún de la San Silvestre. Tanto le dábamos la vara que al final nos puso el reto de organizarla. 18 años después, ya está muy consolidada, la gente sabe que todos los años se corre una San Silvestre en Zaragoza”, ha contado el actual presidente del club, Santiago Salvador, quien valora que, además del importante sentido popular de la prueba, también se pueden ver “a promesas del atletismo que luego acabamos viendo competir con España”.

En el plano deportivo, Jorge Torre y Cristina Espejo aspiran a repetir el palmarés que ya coparon hace dos ediciones -el año pasado Torre no pudo participar por lesión-. Espejo, aunque lleva “muchas ediciones” a sus espaldas, está “muy ilusionada” con esta prueba. “He tenido años de lesiones en las que nunca me ha faltado el apoyo de esta carrera. Ahora que las cosas me van muy bien, correr en casa en lugar de en Madrid o en Barcelona es una manera agradecerles el apoyo de todos estos años”.

Jorge Torre, por su parte, señala que el “ambiente especial” que se vive es uno de los grandes atractivos de esta carrera “en una noche mágica”. “El año pasado no pude estar, pero este espero poder volver a lo más alto del podio”, ha señalado.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha destacado que lograr organizar la primera edición de esta prueba “fue una locura”, deseó una “larga vida” a la carrera y agradeció su esfuerzo a los “más de 100 voluntarios que la hacen posible”, así como a la Policía Local.

También recordó el espíritu solidario de la prueba, ya que del dinero de cada inscripción hay un euro que va a Afedaf (Asociacion de Familiares de Enfermos de Alzheimer) y otro a la asociación Párkinson Aragón. “Queremos que este componente solidario sea visible, no solo de forma económica, sino para ser conscientes de estas enfermedades que cada vez están más presentes en nuestra sociedad”.