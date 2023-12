Así acaba un chaval de Ainzón “de los de ‘co’” en la selección dominicana de fútbol sala

Cuando ‘Carmelo’ descuelga el teléfono, no suena un acento caribeño. “Yo soy aragonés de los de ‘co’, ainzonero a tope”, señala. ‘Carmelo’ es Franklin Batista Rodríguez, un jugador del Borja FS de Tercera División que estos días vive una inesperada aventura internacional. De padres dominicanos pero nacido en Zaragoza y criado en Ainzón, va a jugar dos partidos amistosos en Argelia con la República Dominicana.

Franklin Batista es conocido en su pueblo como ‘Carmelo’ por su abuela Carmen. “Ella fue la que vino a Aragón desde la República Dominicana con sus cuatro hijas -una de ellas su madre, Ingracia-. Mi madre estaba embarazada de mí y yo ya nací aquí. A mi abuela no le gustaba el nombre que me pusieron y, como ella se llama Carmen, iba diciendo que yo me llamaba Carmelo. ¡Y Carmelo me he quedado!”.

Desde pequeño, ‘Carmelo’ ha jugado mucho a fútbol sala. Primero en Ainzón y luego, cuando llegó a juveniles y se quedó sin equipo en el pueblo, en Borja. Allí llegó al primer equipo, en Tercera División, hace cuatro temporadas, en algunas de las cuales han rozado el ascenso de categoría. “Este año va bien, somos un equipo joven y con fichajes tardíos, pero ya estamos en la parte de arriba de la tabla”, cuenta.

Lo que no esperaba era la llamada que tuvo de la selección de la República Dominicana. “Si te digo la verdad, estaba desayunando y vi un número raro y lo colgué porque pensaba que era propaganda. Luego volvieron a llamar y cogí…" Era David Rondón, el capitán de la selección. Con 14 goles marcados en las 12 primeras jornadas, “había amigos que le pasaban vídeos míos -a Rondón- por las redes sociales y le decían que era dominicano. Así que me llamó y me dijo si estaba interesado en ir a Argelia a jugar dos amistosos este fin de semana”, cuenta.

Y allí que se ha ido. La convocatoria ha sido toda una sorpresa para su club, el Borja FS, y toda una alegría para sus padres. “Están más ilusionados que yo, para ellos es todo un honor”. Aunque es ainzonero y aragonés, desde pequeño sus padres también le han inculcado la cultura dominicana. “También me considero dominicano porque lo he mamado de pequeño, algo te tira. He estado allí cuatro veces, conozco la comida, lo religiosos que son...”, explica.

Ahora quiere hacer carrera en la selección del país caribeño, que tiene por delante el reto de clasificarse para el Mundial latino de Nicaragua. ‘Carmelo’ cree que tendrán un nivel “alto”, ya que el capitán, David Rondón, “juega en la Primera Francesa” y hay varios jugadores “que aquí juegan en Segunda B”.