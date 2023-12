Cristina Espejo se cuelga la plata absoluta con España en el Europeo de cross

España regresa del Europeo de cross celebrado en Bruselas (Bélgica) con una cosecha de tres medallas en la que no faltó la participación aragonesa. Los tres atletas de la Comunidad que habían sido convocados subieron al podio. La montisonense Cristina Espejo se colgó la plata por equipos absoluta mientras que los zaragozanos Mireya Arnedillo y Sergio del Barrio se hicieron con el bronce junto al resto de los miembros de sus conjuntos en las categorías sub-23 y sub-20, respectivamente.

La plata en la que colaboró Espejo supone el regreso de España al podio absoluto femenino nueve años después. Espejo, que en 2019 ya había participado con la selección absoluta en el Europeo y que también tenía experiencia como sub-20 y como sub-23, se presentó tras sus dos buenas actuaciones en los cross de Itálica y Soria, en los que había terminado entre las diez primeras, y dentro de la élite continental se hizo con el 35º puesto. “Estoy muy feliz por la plata, teníamos muchas esperanzas en este equipo”, afirmó. En lo personal, no escondió que había “sufrido muchísimo”. “En el barro me defiendo lo justo y he intentado hacer lo que he podido, me han dicho que íbamos segundas y que no perdiese ningún puesto, es en lo que me he centrado y aún me han adelantado dos atletas, me hubiese gustado contribuir un poco más”, valoró.

La carrera absoluta femenina se la adjudicó la noruega Karoline Bjerkeli Grøvdal, que sumó su tercer campeonato continental consecutivo tras dominar la carrera de principio a fin con una superioridad que se reflejó en la meta con un tiempo de 33:40, aventajando en 45 segundos a la italiana Nadia Battocleti (34:24). Tercera fue la británica Abbdie Donnelly (34:42).

La mejor española fue la toledana Irene Sánchez Escribano con el octavo puesto (35:32), seguida de Cristina Ruiz, decimotercera, y Carolina Robles, decimosexta. Por detrás de Espejo llegaron Marta García (36ª) y Marta Pérez (46ª). El oro por equipos se lo quedó Gran Bretaña y el bronce, Bélgica.

La España sub-23 de Arnedillo se quedó a solo un punto de la plata. La zaragozana fue la 54 dentro de un bloque en el que Ángela Viciosa se quedó muy cerca del podio individual con su cuarta posición y en el que María Forero fue sexta. Además, María González acabó 40ª; Laura Domene, 45ª y Marta Serrano, 62ª.

Por su parte, Del Barrio colaboró en el segundo bronce masculino sub-20 consecutivo para España tras el del año pasado. Cruzó la meta el 37º, mientras que el mejor español fue Rubén Leonardo (8º). Unai Naranjo terminó el 15º; Aleix Vives, el 20º; y Ronaldo Olivo, el 46º.

En la categoría absoluta masculina, sin el noruego Jakob Ingebrigtsen, baja por lesión, el grupo de candidatos al oro fue más numeroso. El ganador fue el francés Yann Schrub con un tiempo de 30:17, apenas tres segundos más rápido que el noruego Magnus Tuv Myhre (30:20). Completó el podio el belga Robin Hendrix.

El primer español fue Abdessamad Oukhelfen, décimo el pasado año y que en la presente edición concluyó séptimo con 30:40. Ouassim Oumaiz acabó en el puesto 24, Fernando Carro, que volvió al barro con España cuatro años después, terminó el 26, Aaron Las Heras el 43, Sergio Paniagua el 47 y Nassim Hassaous el 60. Por equipos, España fue sexta y en el relevo mixto, formado por Rosalía Tárraga, Ignacio Fontes, Abderrahman El Khayami y Naima Ait Alibou, séptima.

España concluyó en el medallero general octava con tres metales. La primera de la clasificación por países fue Gran Bretaña con once medallas (siete oros, una plata y tres bronces), seguida de Francia con cuatro (1,2,1) y Dinamarca con dos (1,1,0).

El Europeo se disputó concretamente en el parque Laeken. El recorrido, sobre césped y barro, tuvo una vuelta corta de mil metros y una larga de 1.500 con un desnivel máximo de diez.