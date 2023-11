Perico Delgado: "Mi padre me decía que de la bicicleta no iba a comer"

Pedro Delgado, Miguel Induráin, Carlos Hernández Bailo y Jorge Rioja fueron ayer protagonistas en el Salón de Columnas de la Caja Rural de Aragón del proyecto Fundraising Unizar, una iniciativa que pone en marcha acciones de mecenazgo universitario, en este caso con Movenred (Movimiento en Red contra el Suicidio), propósito abanderado por profesores de la Universidad de Zaragoza y otros profesionales sociosanitarios.

Ante mí tengo al primer ciclista auténticamente mediático de España

¿Mediático porque después de correr he seguido en los medios?

Su carácter mediático es anterior. Su imagen volcado sobre el manillar bajando los puertos del Tour del 83 siguen siendo imborrables. Eso se llama carisma.

Todo tiene su porqué. Hay que contextualizar. En el año 83 fue la primera Vuelta a España en directo en Televisión Española. En el 83, el Tour ya se dio en directo la última semana.

Claro. Porque dos españolitos, Ángel Arroyo y usted, la estaban liando parda…

Solo estaba La 1 y La 2. Entonces, la televisión era el punto de reunión de la familia.

Ustedes acabaron hasta con el deporte nacional: la siesta.

¡Qué bonito cuando no se dormía la siesta por ver el Tour! El caso es que de pronto la gente comenzó a conocer un deporte como el ciclismo, con imágenes de montañas, de ciudades…

Y nos echamos a las carreteras de los Pirineos. Yo he dormido al raso en Hautacam para al otro día verle en directo subir el puerto...

¡Qué tiempos! (sonríe). Y para ver a Marino Lejarreta, Álvaro Pino, Julián Gorospe, Ángel Arroyo, Laguía… Había un puñado de ciclistas que empezamos a ser rivales de los grandes corredores extranjeros. De pronto, vimos que podíamos codearnos con ellos. Los españoles estábamos ahí aspirando a todo. Qué decir cuando apareció Induráin...

¿Cuándo se dio cuenta usted de que Perico Delgado podía ser algo grande?

Gané la Vuelta a Aragón en el 83 y después nos fuimos al Tour. Era mi debut en el Tour. No tenía referencias. Me vi muy bien ya. En el 81 hice la mili, en el 82 pasé a profesionales; pero mi padre me decía siempre que de la bicicleta no iba a comer y que tenía que estudiar.

Vaya ojo el de su señor padre...

El caso es que empecé a estudiar ATS. En el 93 aposté ya por el ciclismo y una gran actuación en el Tour me hizo ver que podía ganar.

Pero le pasó de todo: no lo ganó hasta el 88.

Igual que para Induráin la Vuelta a España le ha resultado esquiva, a mí el Tour me resultaba esquivo. En el 83 tuve opciones de ganar y no lo gané, en el 84 me rompí la clavícula, en el 85 caí enfermo en los Alpes, en el 86 muere mi madre…

Recuerdo lo de su madre, sí.

En el 87 hice podio, y en el 88 ya fue una realidad.

¿Cree que los ciclistas de ahora (Vingegaard, Pogacar, Roglic…) son superiores a los de su época?

No se pueden comparar épocas. Igual que compararme a mí con Ocaña o Bahamontes. Mi bicicleta pesaba once kilos y medio, y la de Bahamontes en el 59 pesaba 13 kilos. Las de hoy pesan 6,800 kilos. Ha cambiado todo muchísimo: la fibra de carbono, las carreteras, los cascos aerodinámicos…

¡Si a usted no le hacía falta la aerodinámica! Se volcaba encima del manillar y no le pillaba nadie en el descenso…

La aerodinámica hace falta siempre para competir, siempre.

Ha venido a hablarnos de la fortaleza mental: ¿se corre con las piernas o con la cabeza?

Se gana con todo. No puedes apoyarte solo en lo físico. Solo con el físico, no se gana. Hay que tener cabeza para rendir al máximo, igual en el deporte que en toda actividad.

Induráin dice aquí al lado que va a comenzar la charla, que va a llegar tarde, como en Luxemburgo...

Pues vamos: a Induráin siempre hay que hacerle caso...