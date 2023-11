La ejemplar campaña contra la violencia en los campos de fútbol de Aragón

El deporte, en general, y el fútbol, en particular, además de una mera actividad física, también se asocian como una forma de transmitir una serie de valores, actitudes y comportamientos: compañerismo, esfuerzo… Es por eso que los comportamientos que fomentan la violencia quedan fuera de cualquier encaje cerca de un terreno de juego. Y más todavía si quienes están sobre el terreno de juego son menores.

Cada vez más entidades y clubes buscan que en sus gradas reine un ambiente cordial. Se instalan carteles y se lanzan mensajes de respeto y de no violencia. Uno de los últimos ejemplos llega desde Calatayud, donde su Escuela de Fútbol Base ha lanzado esta temporada una campaña para fomentar el respeto hacia jugadores y árbitros.

"En la televisión o por las redes sociales hemos visto casos de tanganas habiendo críos pequeños jugando. En nuestros casi 15 años de historia nunca lo hemos vivido, pero no tampoco queremos que pasen", explica Pedro Pérez, presidente de la EFB Calatayud. En su caso, han optado por adherirse a tres lemas ya habituales: 'Déjame disfrutar mi pasión', 'Con respeto ganamos todos' y 'Sin árbitros no hay juego'. Para difundirlos han optado por imprimir y colocar 10 carteles en varios puntos de las instalaciones de la ciudad deportiva bilbilitana y, además, repartir cerca de 20.000 pegatinas a los integrantes de los equipos de otras localidades aragonesas que las visitan.

Según valora el propio Pérez, con el paso del tiempo observan que "se están perdiendo los modales, principalmente por los padres y los aficionados". "Los chicos están jugando, pero se enteran de todo lo que pasa fuera. Lo que sucede en el entorno les influye. Cuando hay gritos e insultos fuera, se acaban trasladando al campo", remarca, apelando a esa proclama de 'Déjame disfrutar mi pasión'. En este sentido, Pérez incide en que "si hay una falta, quien la comete seguro que no ha ido a hacer daño a mala idea". Por eso, han sumado un cartel con nueve peticiones básicas dirigidas a los responsables de los niños y niñas.

Entre esas demandas están evitar los gritos y los menosprecios, también hacia los colegiados. "A todos nos ha podido pasar, que nos hayamos calentado. Pero hay que darse cuenta que esa no es la manera y que así no se arregla nada. Todo lo contrario, es que no podemos seguir así", insiste Pérez. De esta forma, valora que el cambio de actitud es la asignatura pendiente "especialmente para los padres y para los aficionados que vienen". "Es una cuestión de respeto, que es lo más básico y esencial", remarca Pérez.

Esta campaña cuenta con el respaldo de toda la junta de la entidad bilbilitana y, como explica el responsable de la EFB de Calatayud, ha sido elogiada por la Federación Aragonesa y por entrenadores. "Tenemos que ser conscientes que todo no puede reducirse a ganar. Queremos que haya un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo", valora.