Eloi Lorente y Santiago Oronich suman nuevos títulos para Aragón en el Campeonato de España de escalada de dificultad

Los escaladores aragoneses Eloi Lorente García y Santiago Oronich Gregorio han sumado su tercer título nacional de la temporada en sus categorías de edad. En el Campeonato de España de escalada de dificultad, celebrado el pasado sábado en el rocódromo Indoorwall de Getafe (Madrid) han ganado, respectivamente, el bronce en la categoría sub 18 y la plata en sub 16.

Los dos componentes del Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón (Gteda), creado por la Federación Aragonesa de Montañismo para formar y competir en las categorías juveniles, los dos deportistas han logrado medallas en todos los títulos de la temporada. Eloi Lorente, del club Asociación Cultural O Trinquete de Arándiga, ha sido oro en la Copa de España de dificultad y plata en la Copa de España de bloque. Por su parte, Santiago Oronich ganó dos platas en estas mismas competiciones y los cuatro oros posibles en el Campeonato de España de escalada en edad escolar. También han recibido el trofeo de la FAM como mejores deportistas del año.

Este nuevo triunfo lo han conquistado en la prueba más importante del circuito nacional, el Campeonato de España, que se decide en una única cita mientras que en la Copa se computan los resultados en tres, y en la modalidad de dificultad, en muros verticales y con cuerda. En total, más de 250 deportistas de todas las comunidades autónomas han participado en este encuentro, organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Indoorwall y B3 Sportainment.

Las vías propuestas por los equipadores de la prueba destacaron por su alto nivel físico como técnico, con apenas tops en las finales de las distintas categorías y mucho espectáculo en los dos días de competición. Otros tres escaladores aragoneses estuvieron entre los ocho clasificados para las finales: Enrique Beltrán Blasco, quinto en la categoría absoluta; Lizer Aznárez Bescós, quinto en sub 18; y Leire Monreal Oller, séptima en sub 14.

Con la selección aragonesa de escalada y el Gteda también participaron Iker Sacristan Viñerta en absoluta; Irene Xiaozhao Pérez Prado y Hugo Velilla en sub 18; Chavier Velilla Sánchez e Ibón Lorente García en sub 16; y Natasha Fuxet Nagy en sub 14.

La última cita del calendario de competiciones de escalada de 2023 será el Campeonato de España de bloque y velocidad, en Cáceres los días 11 y 12 de noviembre, en la que los campeones aragoneses aspiran a conseguir el pleno de títulos.