El piloto español Fernando Alonso logra un podio épico en el Gran Premio de Brasil

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se subió al podio este domingo en el Gran Premio de Brasil, tras ser tercero por detrás de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), mientras que Carlos Sainz (Ferrari) fue sexto.

Alonso, que venía de dos abandonos en Austin y México, aguantó toda la carrera en Interlagos en esa tercera posición, el máximo a lo que podía aspirar con el neerlandés y el británico a otro ritmo. Donde fue campeón del mundo hace 18 años, el asturiano sujetó en el último tramo el acecho de Serio Pérez (Red Bull).

El mexicano terminó adelantando al español en la penúltima vuelta, pero el español recuperó el podio en la última, llegando pegados a la línea de meta, tercero Alonso por 53 milésimas.

Un resultado "fenomenal"

Tras su triunfo, el bicampeón mundial de Fórmula Uno, afirmó este domingo que el tercer puesto conseguido en el Gran Premio de São Paulo es un resultado "fenomenal", tras salir victorioso del emocionante duelo con el mexicano 'Checo' Pérez.

"Cuando 'Checo' me pasó, pensé: 'ok, ya no es posible el podio , pero luego frenó un poco tarde en la curva 1 y lo intenté en la 4. Es un resultado fenomenal para todos en el equipo porque hemos sufrido los dos últimos meses, especialmente en las dos últimas carreras con dos abandonos", explicó Alonso sobre el trazado de Interlagos.

El piloto de Aston Martin de 42 años dedicó el podio -el octavo de la temporada- para todos los trabajadores de la fábrica de la escudería y prometió "continuar luchando hasta la última vuelta".

Preguntado sobre el bajón de rendimiento del Aston Martin hasta este Gran Premio de São Paulo, Alonso señaló que "todavía están aprendiendo cosas sobre el monoplaza, pues son muy complejos desde el punto de vista aerodinámico".

"Estábamos probando muchas cosas de cara al año que viene, pero no podemos olvidarnos de que aún estamos compitiendo este año", dijo el genio asturiano.

Alonso protagonizó un espectacular duelo con el Red Bull de Checo 'Pérez' al que aguantó durante buena parte de la carrera hasta que el mexicano le adelantó a poco para el final, pero el bicampeón mundial (2005 y 2006) se rehizo y recuperó la tercera posición en la última vuelta.