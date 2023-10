Aday Mara sigue sin saber si podrá jugar en la NCAA… pero ya opta a ser el mejor pívot

El arranque de la aventura americana de Aday Mara no está siendo sencillo. El jugador zaragozano entrena desde hace semanas con sus compañeros de la universidad de UCLA, pero aún lo hace con la incertidumbre de saber si podrá o no debutar en la mejor liga universitaria del país, la NCAA. El comité que debe dar las autorizaciones para participar en esta competición aún no se ha pronunciado sobre el polémico caso de Mara, cuando falta justo una semana para su teórico debut, que debería ser el próximo lunes, día 6 de noviembre, contra St. Francis en el Pauley Pavilion de Los Ángeles.

El caso no es sencillo. Como es sabido, el Casademont Zaragoza demandó al jugador por un presunto incumplimiento de contrato. El equipo aragonés considera que Aday Mara estaba vinculado contractualmente con el club hasta la temporada 2026-27, y que el jugador decidió resolverlo unilateralmente marchándose a jugar a UCLA. Considera que, para marcharse, debería haber abonado la cláusula de 700.000 euros, una cantidad que ahora le reclama.

Este conflicto ha paralizado la concesión de la licencia a Mara para jugar en la liga universitaria. El entrenador de UCLA, Mick Cronin, admitió que hay dos jugadores de primer año que aún no tienen el permiso. El periódico ‘Los Ángeles Times’ ha confirmado que son Aday Mara y el turco Berke Buyuktuncel. “El caso de Mara parece ser el más complejo”, señala el prestigioso rotativo.

En la noticia, Los Ángeles Times cita las declaraciones del director general del Casademont, José Antonio Artigas, en las que asegura que Mara “tiene agente desde los 15 años”, algo que podría ir contra las normas de la liga. “El mensaje que envía una universidad prestigiosa como ésta es que los contratos entre partes no tienen por qué cumplirse”, dice Artigas.

La expectación sobre si Aday Mara debutará o no es máxima en la liga universitaria. Hay que tener en cuenta que la llegada del jugador zaragozano era, probablemente, la más esperada de la temporada, ya que se trata de un jugador con claro potencial para entrar en el draft de la NBA del curso siguiente. Antes incluso de debutar (y sin saber aún con certeza si lo podrá hacer), Mara ha sido incluido entre los candidatos a recibir el premio Kareem Abdul-Jabbar al mejor pívot de la liga. Es uno de los dos únicos jugadores de primer año incluidos en el listado de 20 jugadores, junto con Aaron Bradshaw de Kentucky. La lista completa la conforman Oumar Ballo (Arizona), Johni Broome (Auburn), Ryan Kalkbrenner (Creighton), Kel'el Ware (Indiana), Hunter Dickinson (Kansas), Aaron Bradshaw (Kentucky), Jordan Brown (Memphis), Dawson García (Minnesota), Armando Bacot (Carolina del Norte), Jamarion Sharp (Ole Miss), N'Faly Dante (Oregón), Zach Edey (Purdue), Clifford Omoruyi (Rutgers), Joel Soriano (St. John's), Aday Mara (UCLA), Donovan Clingan (Uconn), Josh Cohen (Umass), Branden Carlson (Utah), Eric Dixon (Villanova) y Jesse Edwards (Virginia Occidental).