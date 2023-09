Aday Mara se exprime en UCLA… pendiente aún de si podrá debutar

Aday Mara sigue su preparación en UCLA con el objetivo de debutar dentro de un mes en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos. El jugador aragonés se exprime estas semanas para llegar en forma, aunque de momento no ha participado en ningún partido con su nuevo equipo. Antes de su debut oficial, la propia liga debe resolver sobre si el exjugador del Casademont es elegible por un equipo de la competición o si se le sanciona por haber incumplido algún aspecto de su estricta normativa.

El ‘gigante’ aragonés, de 18 años y 2,21 metros, rompió con el club aragonés este mes de agosto. Como estaba previsto, no se presentó a los entrenamientos en el Príncipe Felipe para jugar con la Universidad de UCLA esta temporada, el paso previo a su debut en la NBA. El Casademont defiende que tenía contrato con Aday hasta la temporada 2026-27, por lo que llevó el caso a los tribunales. Será por tanto un juez quien determine si ha habido un incumplimiento y si al equipo rojillo le corresponde algún tipo de indemnización.

De forma paralela a la trayectoria judicial del caso, que se antoja larga, la NCAA debe resolver sobre si Aday Mara resulta elegible o no. Su normativa es estricta en cuanto a, por ejemplo, las percepciones económicas que reciben los jugadores universitarios, si pueden o no tener agentes… En el caso de Aday, la liga ha pedido información a las partes para estudiar el caso y resolver sobre si cumple o no con sus estatutos. El año pasado, por ejemplo, el madridista Baba Miller fue sancionado con 16 partidos por la NCAA por aceptar el pago de un viaje de Florida State, la universidad por la que fichó, antes de ser reclutado.

No hay fecha para la resolución sobre el caso de Aday Mara, pero lo que es seguro es que muchos ojos estarán pendientes del sentido de la decisión, ya que puede sentar precedentes que podrían afectar a jóvenes talentos de todo el mundo.

De momento, el jugador sigue con su vida en UCLA. En las últimas horas se le ha podido ver ‘machacándose’ en el gimnasio y en la sesión de fotos del ‘media day’ de su equipo, en el que se le ha visto con la camiseta universitaria y el número 15. También se han publicado fotografías de Aday Mara entrenando y llegando a sus nuevas instalaciones, así como animando al equipo de voleibol femenino de la universidad californiana. Lo siguiente debería ser jugando un partido oficial, aunque para ello tiene que tener aún el visto bueno de la liga.