Casademont Zaragoza-Unicaja: en busca de la primera alegría

Si algo ha repetido Porfirio Fisac en los últimos días es que su equipo, el Casademont Zaragoza, está obligado a mejorar compitiendo. El pasado domingo, el conjunto aragonés subió el telón oficialmente a la temporada. Sin embargo, la evidente superioridad blanca hizo que el choque sirviera como un último test de preparación. Después de caer ante el campeón de la Supercopa de España, el renovado bloque zaragozano se presenta hoy (20.00) ante su afición en el Príncipe Felipe. Y lo hace, ante el subcampeón del mismo torneo, el Unicaja de Málaga, que al mismo tiempo es también el vigente campeón de la Copa del Rey.

Con esta carta de presentación, los malagueños no parecen el mejor rival posible para obtener la primera victoria. Pero el Casademont, tremendamente mermado por la atípica pretemporada que ha sufrido, necesita darse una alegría cuanto antes. No ya porque siempre se crezca más y mejor desde el triunfo, sino porque el conjunto aragonés está a menos de siete días de afrontar una de las semanas clave de la temporada.

Sin haber celebrado todavía las Fiestas del Pilar, el Casademont disputa del 3 al 5 de octubre la fase previa de la FIBA Europe Cup. Resulta evidente que capturar hoy el primer triunfo del curso significaría una importantísima dosis de moral para una plantilla que todavía está en fase de crecimiento.

"Nosotros tenemos que saber crecer mirando hacia delante, teniendo una perspectiva de mejorar. En la vida tienes que aprender de lo que ha sucedido, pero no te puede dañar. Durante un partido no importa la acción que ha pasado, sino la siguiente. Es algo que está en mi filosofía. Y siempre en una perspectiva de presente, no de futuro. Ahora tenemos Unicaja, a muerte con ellos", afirmó ayer el técnico, Porfirio Fisac.

Pese a los constantes contratiempos, el entrenador elogió la "actitud" y la "disposición" de sus jugadores, sobre todo tras el duro correctivo del pasado domingo en el WiZink Center. "Junto con el Real Madrid, Unicaja es uno de los dos mejores equipos que están en la competición. Este Unicaja siempre es capaz de mantener un bloque, es un grupo absolutamente ‘top’, que está muy bien trabajado y con las ideas muy claras. Son fuertes físicamente, lo que nos puede hacer mucho daño", advirtió el preparador segoviano.

El factor Príncipe Felipe

El encuentro de esta tarde servirá también para que la grada del Príncipe Felipe vea en acción a las numerosas incorporaciones que ha acometido el Casademont Zaragoza. Jahlil Okafor, flamante fichaje estrella este verano, es el jugador más deseado por los aficionados, especialmente después del más que notable estreno que protagonizó en la jornada inaugural ante el poderío del Real Madrid. Además del estadounidense, Fisac cuenta con todos sus jugadores disponibles, a excepción de Obi Emegano, que continúa fuera del grupo por lesión.

El Unicaja de Ibón Navarro llega a la capital aragonesa en una anecdótica segunda posición, después de conseguir la victoria en la primera jornada ante el Lenovo Tenerife (98-75). "La afición es inteligente y sabe lo que hay. Llevan muchos años viendo baloncesto. Lo que quieren es entrega, rasmia, que demos la cara. Cuando uno hace todo lo que puede y no llega a conseguirlo, se tiene que sentir bien con uno mismo", finalizó Fisac.