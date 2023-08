La Universidad de UCLA hace oficial la incorporación del aragonés Aday Mara

La Universidad de UCLA, de la NCAA, hizo oficial este jueves la incorporación del aragonés Aday Mara, jugador de 20 años y 2,20 metros de estatura que llega al baloncesto estadounidense procedente del Casademont Zaragoza. “Nos complace anunciar el fichaje de Aday a UCLA. A lo largo de este proceso con el jugador, él y su familia se han mantenido firmes en una cosa: quieren una gran educación para Aday y desean verlo crecer aquí”, explicó Mick Cronin, el entrenador del equipo, a través de un comunicado emitido por la universidad.

“Es un jugador de gran tamaño y una gran habilidad, además de interpretar muy bien el juego. Es un chico humilde, con excelentes padres, y tiene la suerte de 2,20 metros con mucho talento y una fuerte ética de trabajo”, añadió Cronin, quien dijo estar “ansioso” por tener a Mara en el proyecto deportivo de UCLA.

El zaragozano publicó este miércoles una carta, en su cuenta de Instagram, en la que anunciaba su marcha del Casademont Zaragoza. De esta forma, el joven talento tensa la cuerda más si cabe con el club aragonés, que lo sigue considerando un activo de la entidad. «Después de ocho años en esta familia, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido una decisión muy difícil de tomar ya que Basket Zaragoza ha sido el club en el que he crecido y que me ha permitido conocer a personas increíbles que me han ayudado a formarme como jugador y como persona», apuntó el pívot zaragozano.

«Por este motivo -añadió el jugador-, me gustaría darle las gracias a todos los que han compartido mi camino durante estos años. A todos los entrenadores, preparadores físicos, delegados y fisios. A mis compañeros, por ayudarme en cada entrenamiento a ser mejor jugador. A todo el personal que trabaja en el Príncipe Felipe con el que siempre he podido hablar y compartir momentos divertidos. Y por supuesto a la afición, que me ha apoyado y dado todo su cariño», señaló el pívot, quien insistió en que había sido “una decisión complicada”.

Mara, que acaba de proclamarse subcampeón de Europa sub-18 con la selección española, se incorporó al Casademont Zaragoza en edad infantil, y fue escalando por los diferentes equipos de la entidad hasta llegar a la primera plantilla. En la Liga Endesa ha participado en 22 partidos, con unos guarismos de 5,3 puntos, 3,2 rebotes, 0,5 asistencias y 0,9 tapones en 11 minutos de media.

Por su parte, el Casademont Zaragoza sigue manteniendo que Aday Mara es jugador del club hasta 2027, y que por ello será convocado a los reconocimientos médicos y a los primeros entrenamientos, a finales de agosto, con el resto de la plantilla para preparar la nueva temporada bajo las órdenes de Porfirio Fisac. Desde la entidad se remiten al comunicado que hicieron público cuando estalló el caso Mara, en el que afirmaban que «deben respetarse los contratos».

La cláusula de rescisión

«Por el bien y la defensa del club, nos veremos obligados a adoptar las medidas necesarias para que así siga siendo», apuntaron entonces, en clara referencia a la posibilidad de acudir a los juzgados para denunciar la salida unilateral de Aday Mara. En el entorno del jugador en ningún momento se ha manifestado la intención o voluntad de depositar ninguna cláusula o compensación. Desde el club se cifra en 700.000 euros la cantidad de su cláusula de rescisión.

El club defiende que desde el primer día «se han puesto al alcance del jugador todos los medios disponibles para desarrollar su completa formación académica, deportiva y humana», algo que se hace con todas las promesas del club, pero muy especialmente en el caso del ‘gigante’ aragonés. Y que eso debe tener un reconocimiento y compensación.

En caso de que, como parece, el jugador no decida abonar la cláusula, el conflicto acabará en los tribunales. A pesar de participar en una liga universitaria como la NCAA, Aday Mara podrá contar con ingresos publicitarios por jugar, gracias a un cambio de normativa aprobado en 2021. Según las estimaciones, podrían aproximarse al millón de euros.