Aday Mara se despide de Zaragoza por carta: "Ha sido una decisión muy difícil de tomar"

El zaragozano Aday Mara, gran esperanza del baloncesto español, ha publicado este miércoles una carta en su cuenta de Instagram en la que anuncia su marcha del Casademont Zaragoza. "Después de ocho años en esta familia, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido una decisión muy difícil de tomar ya que Basket Zaragoza ha sido el club en el que he crecido y que me ha permitido conocer a personas increíbles que me han ayudado a formarme como jugador y como persona", apuntó.

"Por este motivo, me gustaría darle las gracias a todos los que han compartido mi camino durante estos años. A todos los entrenadores, preparadores físicos, delegados y fisios. A mis compañeros, por ayudarme en cada entrenamiento a ser mejor jugador. A todo el personal que trabaja en el Príncipe Felipe con el que siempre he podido hablar y compartir momentos divertidos. Y por supuesto a la afición, que me ha apoyado y dado todo su cariño", continuó.

"Ha sido una decisión complicada porque me voy de casa, me alejo de mis padres, de mi familia, de mis amigos y todo por una única razón: poder compaginar mi desarrollo personal y académico en una universidad americana con mi desarrollo deportivo al más alto nivel", consideró respecto a su futuro.

"Para mí, este año ha sido un sueño hecho realidad. He jugado en el equipo que iba a ver cada fin de semana y he compartido vestuario y pista con jugadores que admiro y veía por la televisión cuando era pequeño. Me voy deseando lo mejor al equipo de mi ciudad y a todos sus aficionados", concluyó.

El jugador, que acaba de proclamarse subcampeón de Europa Sub-18 con España, hace tiempo que mantenía diferencias con el club que preside Reynaldo Benito. El Casademont, sin embargo, apela a un contrato de cuatro años que permanece ‘vigente’ y que convierte al pívot en jugador del Casademont durante los próximos cuatro años, hasta 2027.

Se trata, según fuentes de la entidad, de un contrato similar al que poseen otros jóvenes talentos como Lucas Langarita o Javi García. O al que rubricaron en su día otras perlas de la cantera como Carlos Alocén, Vit Krejci o Jaime Pradilla. Ante este escenario, y después del comunicado ayer emitido por el jugador, la entidad asume que, previsiblemente, el conflicto deberá resolverse ante un juez.

La carta redactada por Aday Mara significa la ruptura unilateral de su contrato con los zaragozanos para jugar en Estados Unidos la próxima temporada, concretamente en la Universidad de UCLA. La cláusula de rescisión asciende a 700.000 euros, aunque el jugador no ha manifestado que dicha cantidad sea satisfecha. Para ello alega también que su vinculación con la entidad no atiende a un contrato estrictamente profesional, sino a una beca formativa.