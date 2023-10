Nairo Quintana-Movistar, un viaje de ida y vuelta

Nairo Quintana regresa para 2024 a Movistar, el equipo en el que creció como ciclista, logró sus mayores éxitos y al que vuelve con el objetivo de volver a disfrutar sobre la bicicleta y cerrar un capítulo que en su día no tuvo el mejor final.

Un año en blanco, este 2023, y tres temporadas discretas (2020-2022) en el Arkea francés, resumen el periodo de Nairo Quintana lejos de Movistar, equipo al que llegó en 2012, con apenas 21 años, y del que se marchó en 2019 como un ciclista grandioso y referente del deporte colombiano.

Nairo Quintana inició su trayectoria ciclista en Boyacá. Lo hizo escalando peldaños sobre la bicicleta como amateur hasta que en 2010 recibió la oportunidad de ser profesional con el equipo 4-72 Colombia, en el que estuvo dos temporadas, se destapó como un gran escalador y se adjudicó el prestigioso Tour del Porvenir.

Eusebio Unzué, manager de Movistar, que actualmente puede presumir de llevar más de cincuenta años en el mundo del ciclismo, movió ficha rápido. Lo fichó para el equipo español y, con una confianza ciega en él, fue moldeando la figura del colombiano, que en su primer Tour de Francia, en 2013, finalizó segundo. Además, en su debut en el Tour se convirtió en el primer ciclista en la historia en conseguir el maillot de la montaña y el de los jóvenes en una misma edición.

Ese 2013 no fue la única vez que Nairo se subió al podio de la ronda gala puesto que ese segundo puesto lo repitió en 2015 y en 2016 concluyó tercero.

Nairo Quintana fue creciendo en Movistar y su talento sobre la bicicleta le llevó a escuchar el himno de Colombia como ganador del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016 y a llevarse triunfos en la Tirreno-Adriático (2015 y 2017), Vuelta a Cataluña (2016), Vuelta a País Vasco (2013) o el Tour de Romandía (2016).

Su idilio con Movistar se rompió el 2 de septiembre de 2019. El colombiano anunció su marcha del equipo español en plena Vuelta a España, en la que acabó cuarto. "Pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio por lo menos por ahora. No sé si con el tiempo regresaré, si me quieren, pero tengo que marcharme ahora".

Su decisión, las formas y los tiempos no sentaron bien dentro de Movistar en ese momento. Y más cuando su marcha fue para unirse al Arkea, un equipo de segundo fila pero en el que militaba su hermano, Dayer, y su amigo y compatriota Winner Anacona.

Su paso por el Arkea, de 2020 a 2022, fue discreto, disputando únicamente de las grandes rondas el Tour de Francia. Su mejor resultado, en esos tres años, fue un cuarto puesto en la Vuelta a Cataluña en 2022.

En el equipo francés vivió también un episodio que siempre marcará su trayectoria y que le ha hecho estar todo 2023 sin correr, salvo los Campeonatos de Colombia. Un día antes de arrancar la Vuelta a España 2022, en Utrecht (Países Bajos), notificaron a Arkea que el corredor había dado positivo por tramadol en el Tour. Fue descalificado de la carrera, en la que había terminado sexto, pero no sancionado, ya que a partir de 2024 sí será considerado positivo por dopaje.

El Arkea, con el que renovó semanas antes de la Vuelta, decidió que no corriese la ronda española, y el propio corredor colombiano anunció el 1 de octubre de ese año que no seguiría en el equipo francés para centrarse en su defensa ante el TAS por su consumo de tramadol en el Tour. Hasta ahora.

Cuatro años y dos meses después de anunciar su marcha de Movistar, Nairo Quintana anuncia también su regreso al equipo español, con el que competirá en 2024.

"Estoy emocionado por volver a casa. Ha sido un año difícil. Días sin dormir, muchas jornadas de enorme sacrificio, subiéndome a la bicicleta y tratando de caminar hacia adelante, con sol o con lluvia. Pero ha valido la pena. No voy a desaprovechar la oportunidad. Conozco los valores del equipo, los valores del deporte. Voy a dar todo de mi parte para hacerlo bien y quiero aportar al equipo para obtener los mejores resultados. Agradezco a Movistar, a Telefónica y al equipo por esta gran oportunidad, que por tanto tiempo he estado esperando. De corazón, y con mis piernas, lo voy a dar todo, por ellos y por la afición. Espero que este ciclo sea de muchos éxitos para el equipo", dijo Quintana en el vídeo del anuncio oficial de su regreso.

Con su regreso a Movistar, el equipo español vuelve a contar en sus filas con "un símbolo de su historia reciente y un referente del deporte en Latinoamérica".

Las últimas semanas se intensificaron las conversaciones. Prueba de ello fue cuando en la última Vuelta a España, a su paso por Andorra, el pelotón ciclista recibió la visita del colombiano, que estuvo hablando con Eusebio Unzué.

Su regreso a Movistar es por una temporada. Su rendimiento y su adaptación dirán si es o no el último capítulo de Nairo en el equipo español.