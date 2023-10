Jorge Piera Vivo: "En el golf estás tú solo contra el campo y eso te hace mentalmente fuerte"

¿Qué supone para Calatayud acoger una prueba de acceso al circuito femenino europeo de golf?Para Gambito Golf Calatayud es muy importante que se celebre una de las pruebas, por segunda vez en su historia, del Ladies European Tour Access Series (Letas), bajo el nombre de Calatayud Ladies Open. Nuestro objetivo al entrar en la gestión hace dos años y medio era situar a la ciudad en el mapa de este deporte. Con esta prueba no solo lo hacemos a nivel nacional sino también a nivel europeo y mundial. Las 99 jugadoras llegan de 24 países diferentes.

¿Qué implica eso?Que se nutre no solo a la ciudad sino a toda la comarca. Van a llegar 100 jugadoras con sus acompañantes, que ya son 200 personas; juegan el pro am (recorrido para semiprofesionales) 80 más; viene más invitados por los patrocinadores… En total moveremos entre 400 y 500 personas con este evento, que van a pasar varios días en la zona, que van a comer, hacer turismo… No es fácil conseguirlo, pero por el apoyo, aquí está.