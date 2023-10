La lamentable retransmisión del partido del Teruel: "¿Hay alguien ahí? Ya sé que no"

El partido del Teruel-Arenteiro del pasado fin de semana ha tenido un protagonista poco habitual fuera del terreno de juego: el comentarista. La retransmisión del choque a través de FEF TV, el canal oficial de Primera RFEF, estuvo trufada de comentarios irónicos y despectivos sobre la calidad de los equipos y del propio partido, lo que ha generado infinidad de comentarios en las redes sociales.

El choque enfrentaba a dos de los equipos más humildes de Primera RFEF, el CD Teruel y el CD Arenteiro de Carballino, recién ascendidos a la categoría de bronce del fútbol español. Ambos ocupan posiciones de descenso y lucharán por la permanencia, con toda la ilusión del mundo, en la temporada de su debut en esta categoría.

El encuentro acabó con empate a cero. La retransmisión, con un tono irónico hasta rozar lo despectivo, habla en varias ocasiones de “partidazo del siglo”. “Es tan grande el partido que el ‘hashtag’ Teruel-Arenteiro se está colapsando”, dice en otro momento el narrador. “El estadio Pinilla lleva 92 años en pie, la mitad de lo que parece que está durando este partido. ¿Hay alguien ahí, ya sé que no”, comenta en otro momento.

“¿En serio hay alguien en Argentina pagando (por el ver el partido)? ¡¡Lo entiendo, por supuesto, con este partidazo!!”, añade. Siempre con ese tono exageradamente irónico, el comentarista anuncia el tiempo de descuento: “Cuatro minutos de añadido para que termine este partidazo, que ojalá no terminara nunca, pero todo lo bueno se acaba. Llámenme a un médico, porque yo estoy a punto de sufrir un infarto”.

Y con el final del partido, continuó: “Aquí en Pinilla y en sus casas, estamos aún en estado de shock intentando recomponerse del auténtico partidazo que acaban de ver. ¿Hay alguien ahí? Es lo que me pregunto yo, tanto cuando estoy solo en casa como ahora comentando este partido”.

😐 Así fue la polémica narración en FEF TV del partido de #1RFEF entre el @TeruelCd y el @CD_Arenteiro.pic.twitter.com/EsksypAPyc — Heraldo Deportes (@HeraldoDeportes) October 11, 2023

Además de los comentarios despectivos, la retransmisión se completó con otros dudosamente adecuados: “Hermoso estadio (en referencia a Pinilla) que tiene 93 años, es decir, se fundó en 1930, en esa época Jordi Hurtado era solo un adolescente”. O cuando el capitán del Arenteiro resultó golpeado: “Debe tener una fragilidad extrema en la cara porque es tocarle y al suelo. A mí cuando me duele el pómulo no tengo que arrodillarme, pero seré yo el raro”.

El CD Teruel, de momento, no ha transmitido ninguna queja oficial por la retransmisión, ya que no quiere que se desvíe el foco a lo realmente importante, que es la preparación para el próximo partido. No obstante, en sus redes sociales sí comentaron la circunstancia con un comentario: "Seguro que los que estuvieron viéndolo no estaban por la calidad del narrador".

Seguro que los que estuvieron viéndolo no estaban por la calidad del narrador @fef_tv 🙄🥱 https://t.co/zxHS7XxvHE — Club Deportivo Teruel (@TeruelCd) October 9, 2023

El Arenteiro, su rival del pasado fin de semana, también lo comentó en sus redes sociales, donde emitió un comunicado oficial: