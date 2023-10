Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Calamocha supera al Caspe

CALAMOCHA 2-0 CASPE

Calamocha: Unai, Tenorio, Oberé, Cavero, Otín, Pelegrín (Hugo, 78), Nieto (Olivera, 84), Falo (Castro, 84), Fonsi, Nilton y Adán Pérez (Ríos, 89).

Caspe: Abbad, Vicente (Agbor, 82), Karol, Horno (Barriendos, 60), Rotellar, Villaoslada (Rosell, 60), Marín, Cortés, Iñaki (Casado, 88), Vera y Álex Rubio (Abadía, 88).

Goles: 1-0, min. 81: Karol, en propia meta. 2-0, min. 87: Olivera.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al visitante Vicente.

Comentario: El Calamocha se impuso con merecimiento por 2-0 ante el Caspe en un partido que tuvo una primera parte muy igualada con mucho respeto entre ambos conjuntos. Los visitantes empezaron con mayor empuje, pero fueron neutralizados por el buen saber estar de los locales, que se encomendaron a sus mediocentros para presionar y robar balones con cierta frecuencia. Los visitantes lo intentaron con centros al área, donde tanto Unai como los centrales estuvieron muy atentos en todo momento. Se produjo mucho fútbol directo, con jugadas de campo a campo donde ninguno de los dos conjuntos se hacía con el control del juego. Fonsi dio el primer aviso serio para los locales, con un potente disparo que se estrelló contra el larguero. El Calamocha reclamó penalti en dos acciones durante la primera parte, debido a dos caídas dentro del área, pero el árbitro estimó que no se produjo nada punible en ninguna de las dos acciones.

En la segunda parte, el Calamocha lo siguió intentando ante un Caspe bien posicionado que empezaba a dar por bueno el punto. Aún así, los visitantes dieron un susto de órdago en una internada por la banda con un disparo que terminó despejando Cavero a córner. Hubo que esperar hasta los minutos finales para que entraran los goles que le dieron los tres puntos al Calamocha, en sendas jugadas producidas a raíz de un saque de esquina. El primero de ellos llegó tras un cabezazo de Nilton que desvió Losin, de manera que se introdujo el balón en su propia portería. El 2-0 que dio la tranquilidad definitiva fue empujado finalmente por Olivera tras un centro inicial de Otín al segundo palo, que fue devuelta al primer palo por uno de los jugadores locales en una gran jugada de estrategia para el Calamocha.

ILLUECA 0-0 ATLÉTICO MONZÓN

Illueca: Aure, Mata (Gorry, 84), Montllor (Emilio, 80), Andreu, Yus, Porroche (Danda, 46), Rubo, Pablo, Villalba, Liso (Gumiel, 89) y Roncea.

At. Monzón: Hugo, Cofrades, Leo, Jerez (Carrera, 75), Sarrablo, Claver, Arnedillo, Valencia (Sorinas, 92), Saravia, Chipi (Echeverría, 92) y Belló (Iago, 61).

Árbitro: Firvida Fernández. Amonestó a Porroche, Yus, Liso, Andreu; Jerez, Leo, Claver, Valencia, Sarrablo y Echeverría. Expulsó con roja directa al visitante Saravia (57’).

Comentario: El Illueca mereció más en su enfrentamiento con el Atlético Monzón, que tampoco sabe lo que es ganar aún en este inicio liguero. Los pupilos de Aitor Pardo tuvieron numerosas oportunidades para ponerse por delante, pero la falta de acierto de sus jugadores se alió con la madera para que el empate inicial se mantuviera hasta el final.

La primera mitad estuvo igualada, pero durante su primera fase el Illueca fue dueño y señor del balón, disponiendo incluso de alguna ocasión para romper la igualada, ya en el último cuarto de hora, el Atlético Monzón ajustó su centro del campo y contuvo las ofensivas locales, equilibrándose las fuerzas y llegando al tiempo de descanso con el resultado de 0-0.

Pasados diez minutos desde la reanudación del juego, los del Cinca Medio vieron como se quedaban en inferioridad numérica tras la expulsión por roja directa de Saravia, lo que condicionó el resto del partido. A partir de ese momento, el Illueca se volcó en el ataque y generó ocasiones de todo tipo atacando con centros laterales, jugadas a balón parado y disparos desde fuera del área. La más clara la tuvo Yus a falta de 10 minutos para llegar al final del duelo con un remate que acabó con el balón estrellándose contra el palo. Pese a la insistencia de los locales, el Atlético Monzón fue capaz de mantener el empate inicial y el partido acabó con el correspondiente reparto de puntos.

BORJA 3-0 BELCHITE 97

Borja: Pablo, Garrido, Gazzoni, Pablo, Marín, Jorge (Sanz, 70), Puky (Solans, 88), Juan (De Pablo, 46), Chueca (Kevin, 88), Cardiel (Marcos, 85) y Ventura.

Belchite 97: Forcén, Erick (Usher, 67), Jorge Rey, Cotoño, Gonzalvo, Alloza (Patrick, 42), Diaffara (Charneca, 75), Choren (Lizáldez, 67), Lantarón, Cabrero y Salcedo (Montesinos, 67).

Goles: 1-0, min. 21: Cardiel. 2-0, min. 41: Chueca. 3-0, min. 67: Garrido.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Jorge, Ventura; Montesinos y Patrick. Expulsó con roja directa al local Sanz (74’).

Comentario: El Borja consiguió sumar su primera ansiosa victoria de la temporada tras batir al Belchite en un partido que estuvo más igualado de lo que acabó reflejando el electrónico.

Fueron los locales quienes arrancaron mejor el duelo protagonizando unos muy buenos primeros 20 minutos en los que se adelantaron por mediación de Cardiel. No obstante, a partir de ese momento el Belchite empezó a dominar el juego y tuvo oportunidades para devolver la igualada al marcador. Cuando parecía que el empate estaba cada vez más cerca, una genialidad de Chueca en un lanzamiento de falta dobló la ventaja del Borja justo antes de llegar al descanso.

Tras el paso por vestuarios los de Óscar Tiberio salieron a manejar el partido y a controlar el resultado, aumentando su renta gracias a una transición que Garrido se encargó de materializar. En el minuto 74 Sanz fue expulsado por tarjeta roja directa y el Belchite, en superioridad numérica, quiso aprovechar esta situación para tratar de recortar distancias lo antes posible, pero la buena actuación de Pablo unida a la sólida defensa del Borja impidieron que los de Jose Carlos Collados inauguraron su casillero.

CARIÑENA 3-1 TAMARITE

Cariñena: Ernesto, Omeñaca, Requejo, Orús, Lorente (Marcos, 73), Moha (Soumah, 64), Vera, Caicedo (Mballo, 64), Saúl, Gálvez (Hernández, 64) y Rica (Lounis, 46).

Tamarite: Bret, Flo, Gonza (Coulibaly, 46), Varilla, Genís, Eric, Totti (Morillo, 46), Pol (Gutiérrez, 46), Sola (Fauria, 61), Espinosa (Julen, 83) y Sales.

Goles: 1-0, min. 26: Caicedo, de penalti. 2-0, min. 34: Saúl. 3-0, min. 48: Lorente. 3-1, min. 68: Varilla.

Árbitro: Nivela González. Amonestó al local Gálvez; y a los visitantes Sola, Totti, Sorinas, Genís, Morillo y Varilla. Expulsó por doble amonestación al visitante Coulibaly (75’).

Comentario: Victoria del Cariñena por 3-1 ante el Tamarite en un encuentro muy igualado en el que han sabido hacer buenas sus ocasiones. Esa fue la gran diferencia especialmente en la primera parte, donde los locales aprovecharon para irse con ventaja de 2-0 al descanso. El primer gol fue de Caicedo, al convertir un penalti por un empujón dentro del área. En el 34, un pase en diagonal hacia dentro del área le sirvió a Saúl para anticiparse y convertir el 2-0 en un buen remate ajustado al poste. El Tamarite también dispuso de un penalti, pero el lanzamiento se estrelló contra el larguero. Del mismo modo, Ernesto estuvo muy acertado bajo palos del Cariñena para detener otro mano a mano en el que los visitantes trataron de recortar distancias. Al poco de empezar la segunda parte, el Cariñena encarriló del todo el partido con un auténtico golazo. A la salida de un córner, despejó un jugador del Tamarite de manera que el rechace le cayó a Lorente que empaló a la pelota desde la frontal del área, colocándola por la escuadra, entre una gran ovación de la grada. A partir de ahí, el partido bajó considerablemente de intensidad y el Tamarite terminó anotando su gol del honor tras una falta lateral en la que remató Varilla de cabeza para superar a Ernesto. En cualquier caso, los locales no sufrieron para conservar los tres puntos.

EJEA 2-0 ALMUDÉVAR

Ejea: Acín, Crespo (Marín, 59), Ginovés, Puri, Andreu, Moha (Ramón, 59), Kevin Lacruz (Tudela, 77), Garde, Radu (Álvarez, 59), Ismael y Escobar (Iglesias, 70).

Almudévar: Albero, Lucas, Velasco (Puente, 61), Ainoza, Gracia (Trullén, 61), Marcos (Pascual, 83), Conte, Lizer, Ros, Veintemilla y Agus.

Goles: 1-0, min. 44: Escobar. 2-0, min. 55: Crespo.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Crespo, Ismael, Álvarez, Puri; a Gracia.

Comentario: En los primeros compases y tras una buena salida ejeana, el Almudévar llegó con gran peligro sobre la meta rival, presionando también la salida de balón del conjunto rival. Lacruz tuvo la oportunidad más clara hasta el momento, aunque su disparo fue detenido con comodidad por Albero. Poco después los locales volvieron a tener otra aproximación clara, pero Albero volvió a detener. Pero poco a poco el conjunto amarillo fue a más y en un centro de Ros que Conte golpeó fortísimo tuvo que ser despejado por Acín con una brillante intervención. El juego se fue equilibrando y, de nuevo, el Almudévar tuvo una llegada en la que la defensa del cuadro blanquiazul no estuvo acertada, como tampoco lo estuvo el remate visitante, que se fue rozando el palo. El Almudévar volvió a tener en sus llegada clara dirigida por Conte; sin embargo, el Ejea, con un córner cerrado al filo del descanso, Albero envió el intento de despeje a su propia portería. Tras el paso por vestuarios, el Almudévar mejoró sus prestaciones, pero el Ejea siguió con el control de la posesión. Fruto de la posesión en un balón colgado al área, Crespo envió el esférico al fondo de la red con un fuerte cabezazo. El partido se le puso muy complicado a los pupilos de Carlos Gállego, que lo intentaron también a balón parado, con un disparo de Ainoza en el 61 que no vio portería. Instantes después, en otra acción a balón parado el Almudévar el meta local tuvo que hacer una gran intervención para evitar el 2-1. El Almudévar lo siguió intentando, pero no logró el acierto en los metros finales que le permitiera meterse de lleno en el partido. Y la insistencia le valió para tener una acción muy clara en una acción de Marcos dentro del área que Acín despejó. El Almudévar siguió insistiendo, pero Acín estuvo muy seguro en todo momento.

CUARTE 0-0 EBRO

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Isaac, 61), Lucho, Gassama, Arturo (Rami, 90), Elías (Íñigo, 80), De Sus, Roberto y Chus Herrero.

Ebro: Abad, Saúl, Barrio (Sorbe, 61), Carcasona, Espierrez, Muñoz, Llabrés, Torcal (Garrido, 58), Paki (Quique Navarro, 61), Chárlez (Carrasco, 90) y Escolar.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Lucho, Arturo, De Sus; y a Muñoz. Expulsó con roja directa al visitante Carcasona (59´).

Comentario: El Cuarte y el Ebro empataron sin goles en el duelo de invictos. Dos de los mejores equipos de la categoría se enfrentaron sin haber dejado un solo punto por el camino, y pese a la ausencia de goles, demostraron que ambos son candidatos a todo. Tras una primera parte muy igualada con ocasiones para los dos, no encontraron el acierto suficiente para deshacer el empate inicial. La segunda parte se inició con la misma dinámica hasta que llegó la jugada clave del partido, que fue la expulsión de Carcasona. El Cuarte jugó con un jugador más que el Ebro durante la última media hora y fue muy superior al conjunto arlequinado, contando con varias ocasiones para ponerse por delante. Un remate de Gassama que sacó el portero sobre la línea de gol, y una entrada de segunda línea de Valdés, lo más destacado. Finalmente, el balón no quiso entrar y ambos equipos tuvieron que conformarse con el empate, que les deja compartiendo liderato junto con el Ejea.

UTRILLAS 1-1 FUENTES

Utrillas: Miralles, Torres (García, 70), Pandiella, Hernández, Jaraba (Júdez, 46), Redolar, Alexandre (Marco, 60), López, Tena (Mallor, 70), Adán y Royo.

Fuentes: Hernández, López (Requeno, 62), Briz, Casaló (Esteban, 85), Tobajas (Gayán, 79), Asensio (Roche, 62), Blasco, Goez, Axel (Franco, 62), Garín y Rubio.

Goles: 1-0, min. 53: Hernández. 1-1, min. 89: Requeno.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Jaraba, Torres, López, Marco y García; a Pablo, Tobajas, Blasco. Expulsó por doble amonestación al visitante Goez (76’).

Comentario: Empate entre Utrillas y Fuentes de Ebro en un choque que terminó con alta dosis de polémica. La primera parte fue igualada y con pocas ocasiones. La más clara fue para el Utrillas, con un remate cruzado de Hernández que se fue rozando el palo.

En la segunda parte, Hernández adelantó a los locales al culminar en el primer palo una buena jugada colectiva por la banda. Este marcador echó al Utrillas para atrás y el Fuentes estrelló un balón en el larguero. Poco después, Goéz fue expulsado al recibir la doble amarilla.

El Fuentes logró empatar en un rechace de Redolar, pero vio cómo el tanto fue anulado por fuera de juego posicionar de otro de sus jugadores. Una acción que envalentonó al equipo visitante que protestó airadamente esta decisión. Después, en el 87’ fue al Utrillas a quien se le anuló un gol, en concreto a Guille, ya que el árbitro entendió que cometió falta para marcharse de un defensa. Todavía fue más duro el jarro de agua fría para el Utrillas cuando el Fuentes logró el empate por medio de Requeno tras rematar una gran acción por la banda de Álvaro Franco.

ÉPILA 1-2 HUESCA B

Épila: Abad, Lou, Uche (Rupérez, 69), Cavero (Bladrés, 61), Gil, Monteiro (Hamza, 61), Caro, Tadili (Manau, 61), Tapia, Osanz y Losfablos (Berdún, 52).

Huesca B: Hórreo, Alin (Val, 89), Nacho, Fofana, Amandi, Torguet (De Lucas, 88), Escario, Torrá, Rodri Val, Bakary (Santi, 67) y Armero (Fontán, 88).

Goles: 1-0, min. 16: Gil. 1-1, min. 56: Armero, de penalti. 1-2 min. 95: Escario.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Tadili, Lou, Osanz, Baldrés; a Fofana y Alin. Expulsó por roja directa al visitante Rodri Val (89’).

Comentario: La SD Huesca ‘B’ se llevó el triunfo con remontada incluida de la manera en la que mejor sabe, con gol de la victoria en el tiempo añadido y con un jugador menos. Todo ello después de una primera parte en la que el Épila tuvo mayor ambición y espoleado por los suyos se fue con ventaja al descanso con el tanto de Gil en una jugada a balón parado a la salida de un córner. Los locales fueron muy superiores y tuvieron hasta siete oportunidades de gol, alguna de ellas muy claras en la que las grandes intervenciones de Hórreo evitaron que la diferencia fuera más amplia.

Fue un encuentro con una parte para cada equipo. Al poco de empezar la segunda parte, al filial del Huesca se le notó otra cara y a los diez minutos Armero transformó un penalti para establecer la igualada. La acción que provocó el penalti fue tan clara como innecesaria, por un derribo cometido en el área por un jugador del Épila. El tanto del empate hizo que el Huesca ‘B’ se creciera y fue mejor especialmente en la última media hora de juego, donde el Épila empezó a pagar el desgaste realizado en el primer tramo del encuentro. En el tiempo de prolongación, Val fue expulsado por asestar un manotazo a un rival a escasos metros del árbitro, quien no dudo en proceder a mostrar la roja directa. Aún así, con un jugador menos, el Huesca ‘B’ fue capaz de anotar en el 95’ en una jugada derivada de un saque de banda en la que la zaga local estuvo muy poco hábil a la hora de despejar y Escario terminó mandando el balón al fondo de las mallas.

BINÉFAR 2-2 FRAGA

Binéfar: Marc, Solano (Calvo, 46), Joel, Fall, Cesc, Guido (Anto, 79), Chicho, De la Fuente, Bernadó (Vicente, 59), Arón y Becerra (Llobet, 46).

Fraga: Marc, Genís (Pirla, 84), Álex, Alexis (Larroya, 84), César, Porlan (Gerard, 65), Bautista, Solano, Marcel, Novials (Pau, 73) y Morales.

Goles: 0-1, min. 16: Bautista. 0-2, min. 50: César. 1-2, min. 53: Guido. 2-2, min. 78: Mande.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Cesc, Fall; a Novials, Solano y César.

Comentario: Vibrante encuentro entre Binéfar y Fraga con una parte para cada equipo. El Fraga se fue con ventaja al descanso y puso el 0-2 al poco de comenzar la segunda. Parecía que lo tenía de cara, pero el Binéfar sacó sus recursos y empezó a generar mayor peligro. Así, no tardó Guido en recortar distancias. El Fraga trató de conservar el marcador, pero el empuje de los locales dio sus frutos y Mande terminó sellando el empate a 2. En los últimos diez minutos, se notó la igualdad y el respeto entre ambos equipos.