Las espectaculares imágenes de bicicletas en el Aneto que deja la Trans-Nomad

La Trans-Nomad by Orbea terminó por todo lo alto con la etapa reina del recorrido y un giro en la clasificación general. Los corredores realizaron el porteo más duro y largo de Trans-Nomad y la épica integral de Sierra Negra en Puro Pirineo-Valle de Benasque.

El día comenzaba con un remonte de Vielha al Embalse de Llauset, para desde allí hacer un porteo hasta el collado de Llauset (2.800 m). Desde el collado, realizaron un corto tramo cronometrado y un enlace de alta montaña por el paisaje lunar de Sierra Negra y vistas al Aneto. Desde el pico Roques Trencades, enlazaron tres tramos cronometrados consecutivos, con cortos enlaces hasta el punto de avituallamiento en Cerler. Para poner el broche final, terminaron con la mítica bajada de Kolunguele en Puro Pirineo.

En categoría masculina, el catalán Álex Medina se mantuvo en cabeza hasta el final con una ventaja de 4’43’’ sobre Pablo Moreno, seguidos de Nace Vovk que completaba el podium. En categoría eléctrica el francés Damien Oton se alzó finalmente con la victoria por 26 segundos sobre el altoaragonés Gabriel Torralba. En tercera posición se clasificó Albert Riera.

En categoría femenina también hubo un cambio en la dinámica de estos días, y la suiza Anja Hovorka adelantó a la alemana Simone Vogel, que tuvo problemas mecánicos, alzándose con la victoria por 55 segundos. Completaba el podium Eva Carrer.

Terminaba así la sexta edición de Trans-Nomad powered by Orbea en lo que ha sido una vuelta al macizo del Aneto durante cuatro días de puro enduro de alta montaña en Valle de Chistau, valle d’Aran y Puro Pirineo-Valle de Benasque. Una prueba que ha contado con el apoyo de los sponsors Orbea, Dirtlej, Fox, Evoc, Lazer, 226ERS, Industry Nine, Adidas Five Ten y Bodegas Sommos. Un año más, Trans-Nomad powered by Orbea se afianza como una de las mejores pruebas de enduro de alta montaña por etapas y deja huella en sus participantes como una aventura única que hay que vivir al menos una vez en la vida.