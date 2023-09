Antonio Lobato pide perdón por su polémico comentario: "No quise reirme de Michael Schumacher"

En las últimas horas, el periodista deportivo y presentador de televisión español, Antonio Lobato, se ha colocado en el centro de la polémica por un desafortunado comentario tras la carrera del GP de Suzuka celebrada este domingo.

Después de que apareciera en pantalla Paul Monaghan, uno de los ingenieros de Red Bull Racing, el popular narrador de Fórmula 1 y sus acompañantes bromearon sobre el número de títulos mundiales que en la actualidad ostenta el ingeniero, igualándolos de forma irónica con los del periodista. “Tienes tú más títulos mundiales que Monaghan”, vacilaban entre risas sus acompañantes Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella, quien advirtió al director técnico del equipo Red Bull, Adrián Newey: “Que tiemble, que viene Antonio Lobato”.

Entre las carcajadas del resto de personas que se encontraban en plató, Lobato respondió: “Que tiemble Schumacher. Bueno, Michael no, que no puede temblar”, en referencia a la condición física en la que se encuentra el piloto alemán, tras más de 3.500 días en coma por un accidente de esquí que sufrió en el año 2013. Un desliz que no tardó en hacerse viral provocando la indignación de millones de usuarios en X (antes Twitter), motivo por el que el periodista ha perdido perdón horas después.

A través de un comunicado compartido a través de sus redes sociales, Lobato ha considerado necesario “dar explicaciones y reconocer que me he equivocado” y ha pedido a los internautas que escucharan su vídeo. “Es un poco largo, pero creo que necesario”, escribía en un ‘post’ que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

“Tengo que reconocer que ayer durante el post del GP de Japón cometí un error, sin ninguna mala intención, aunque algunos tratan de decir que sí”, lamentó el presentador. “Fue un error de pura torpeza, de pura incapacidad para expresarte con corrección”, confesaba en un tono serio.

Tras contar que decidió dar el nombre de Schumacher intentando buscar un referente en la Fórmula 1, Lobato admitió que “tenía que haber dicho Lewis Hamilton” y dejó claro que “no quise hacer una broma, no quise reírme de Michael Schumacher. Los que me conocen saben que nunca haría una broma con algo así. Pero estuve torpe, estuve francamente impreciso a la hora de frenar y me pasé”.

El comentarista, que aseguró estar “muy jodido” por el error cometido en plena retransmisión, pidió perdón “a todas las personas que se hayan podido sentir mal por esa frase, fue un error y tengo que aprender”.

Finalmente, Lobato también quiso reflexionar sobre la presión de las redes sociales, lamentando que “hay mucha gente esperando a que comentas un error como este para hacerte daño… Quizás he sido muy malo con ellos en el pasado o quizás duela que yo haya estado en primera línea tantos años. No os preocupéis, intentaré no cometer más errores", sentenció.