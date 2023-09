Álvaro Osanz y Ana María Humanes vencen en la Trail Alquézar Rosado

La Trail Alquézar Rosado ha bajado el telón este domingo a la decimocuarta edición de la Ultra Trail Guara Somontano que ha reunido este fin de semana en la sierra a más de un millar de personas que han participado en cuatro carreras, celebradas sin incidencias, y que han dejado plena ocupación hostelera en el entorno.

La última de las cuatro pruebas comenzaba a las 9.00. La Trail Alquézar Rosado era la corta del programa de con sus 17 kilómetros y sus 850 metros de desnivel positivo. Nació con el propósito de acercar las carreras por montaña a la mayoría del público que quiere iniciarse en el mundo del trail.

El recorrido es un pequeño bucle de 17 kilómetros con salida y llegada en Alquézar, rodeando el río Vero y pasando por la espectacular ruta de las pasarelas. Entre los favoritos, el joven corredor de Jaca Álvaro Osanz, que ha cumplido con las expectativas dominando de forma incontestable durante todo el trazado y rompiendo el tiempo del año pasado. Osanz ha parado el crono en 1:24:12 sacando una gran ventaja a los dos corredores que le han acompañado en el podio masculino, Óscar Sobrado con 1:37:22 y Óscar Tato con 1:39:59 segundo y tercero respectivamente.

XIV edición de la Ultra Trail Guara Somontano J. L. P.

“La carrera no la había hecho nunca y es una carrera para repetir, tiene zonas de todo, pista de correr, subidas duras y el remate final de las pasarelas que te hacen llegar a meta bastante fatigado. Es un recorrido precioso”, ha comentado el Campeón de la Copa de España junior de carreras en línea.

El padre de Álvaro, Francisco Osanz, que ha estado de voluntario durante el fin de semana, este domingo también se puso dorsal y se coló octavo de la general, primero de su categoría, con un tiempo de 1:47:39. En la clasificación femenina, Ana María Humanes, no lo ha tenido fácil para defender el liderazgo durante los 17 kilómetros del Trail Alquézar Rosado, ya que Nerea Baurre la ha estado apretando en todo momento.

Humanes ha llegado a Alquézar con un tiempo de 2:00:26 y a punto ha estado de darle un susto Nerea, que ha cruzado la línea de meta a tan sólo 25”. Elena Saiz ha completado el podio femenino con 2:03:10.

Para la corredora de Aínsa “el recorrido es muy corrible pero es también muy rompepiernas". "En mi caso tenía a la segunda pisándome los talones en todo momento y no me he podido despistar. Los “sube baja” de la carrera se hacen duros y ya el tramo de las pasarelas no podía correr pero he tenido que subir como he podido ya que tenía a Nerea a tan sólo unos segundos”, ha añadido.

XIV edición de la Ultra Trail Guara Somontano J. L. P.

'Guara- Somontano', destino turístico deportivo todo el año

Alquézar ha visto un año más cómo el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara se llenaba de corredores y acompañantes para vivir un fin de semana intenso de trail running y disfrutar de sus atractivos turísticos, naturales, culturales y gastronómicos.

De hecho para la alcaldesa de Alquézar, Ana Blasco, la celebración del UTGS es un gran impulso económico a la zona. "Es mi primera año como alcaldesa pero ya llevamos catorce años celebrando el evento, yo dentro de la hostelería y aunque no lo puedo vivir in situ, la repercusión es muy importante", ha mencionado la regidora. "Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando la carrera porque es un fin de semana instauró en Alquézar y hay un ambiente estupendo. Tanto el pueblo como los alrededores están al 100% de ocupación y la gente reserva de un año para otro", ha agregado.

El voluntario, clave en UTGS

“Un año bastante plácido porque la meteorología ha respetado. Sólo tuvimos un poco de viento el viernes, pero ha hecho una muy buena temperatura para correr y no ha habido ninguna incidencia importante”, ha comentado Santi Santamaría, uno de los directores de carrera.

“El feedback que estamos recibiendo de los corredores es muy bueno. La gente está muy contenta con el marcaje, los avituallamientos y con los voluntarios especialmente”, ha añadido Santamaría. Precisamente los voluntarios son clave en este evento que cuenta con más de 250 personas velando por la seguridad de los corredores y cuidando cada detalle.

“El UTGS además de ser un importante impacto económico para la zona, hace también cohesión social -ha considerado Santamaría-. En el pueblo hay una Escuela de trail desde hace ya seis años y eso ha dado lugar a que muchos jóvenes del pueblo participen en las carreras y esto ha traído que sus hijos sean miembros de la Escuela que durante este fin de semana también son voluntarios. Y creo que eso es la clave para el futuro de la carrera, porque eso es cantera de corredores y cantera de voluntarios”.

“El Somontano está certificado como destino turístico familiar -desde 2019 la Comarca está adherida al Sello de Turismo Familiar- y esta carrera busca fomentarlo, la clave está en que sean algo que se vive desde dentro, que las familias sean conscientes de practicar este deporte y al mismo tiempo estar el equipo de organización como voluntarios. Cada vez tenemos más abuelos que están este fin de semana repartiendo dorsales o en los avituallamientos viendo a sus hijos o nietos. Y esto es el alma de una carrera y en lo que tenemos que seguir trabajando porque creo que los visitantes que vienen les marca mucho”, ha añadido Santi Santamaría.

“La 14 edición ha tenido un 20% de corredores de Francia: “los franceses es el principal mercado de Alquézar, son los que descubrieron este maravilloso destino para el turismo y son súper fieles. Todavía no se han recuperado las cifras de franceses y extranjeros que teníamos pre pandemia pero yo creo que en un par de año lo conseguiremos”, señala Santamaría.

Otra cifra destacada de la UTGS 2023 es que ha contado con un 26% mujeres: “Se va consolidando la participación femenina en la prueba, y cada año aumenta un poco, sobre todo en distancias más cortas pero en esta edición tanto en la prueba de 30 como en la de 50 ha habido un fuerte incremento y muy positivo”, apunta el director de la prueba.

El broche final de la Ultra-Trail Guara Somontano se ha cerrado a las 14.00 con la entrega de premios, a los pies de la Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar, que ha sido testigo durante tres días de muchas emociones y de hermosos momentos que quedaran para el recuerdo en la 14a edición del evento oscense.