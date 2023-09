Más de 1.000 corredores se darán cita en la Ultra-Trail Guara Somontano

El Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara acoge una nueva edición de Ultra-Trail Guara Somontano (UTGS) y ya van catorce. Será los próximos 22, 23 y 24 de septiembre con la participación de más de 1.000 inscritos en las cuatro distancias. Corredores llegados de prácticamente de la totalidad de las CCAA y también de fuera de nuestras fronteras: Andorra, Reino Unido, Portugal, Argentina, Rumanía, Dinamarca... o Francia. Es precisamente el país vecino el que más número de participantes registrados tiene, obviamente después de España, con un 20%. La participación femenina sigue aumentado edición tras edición, y este año ya son un 26% las mujeres que estarán compitiendo en alguna de las modalidades del programa

Esta mañana ha tenido lugar en la Tienda de Julian Mairal de Barbastro, junto con el apoyo de Bodega Pirineos, la presentación de UTGS 2023 con la participación de Sergio Serra, Diputado de Turismo de la Diputación de Huesca, Maria Pilar Lleyda, Vicepresidenta de la Comarca del Somontano, Fernando Torres, Alcalde de Barbastro, que ha ejercicio de anfitrión, Ana Blasco, Alcaldesa de Alquézar y Pau Jordan, director de Ultra-Trail Guara Somontano.

Sergio Serra, Diputado de Turismo de la Diputación de Huesca, ha indicado que “lo importante de concienciar a corredores, acompañantes y público en general el respeto a nuestro entorno, al mismo tiempo que disfrutan de nuestros rincones. Desde Diputación desear lo mejor a todos los participantes y agradecer a la organización y colaboradores la celebración de una prueba como la UTGS en la que Diputación seguirá apostando”.

Maria Pilar Lleyda, Vicepresidenta de la comarca del Somontano, ha señalado que la Comarca apuesta un año más por este evento porque supone un gran escaparate de nuestro territorio. Además nos alineamos con la UTGS por ser una prueba sostenible que reduce su impacto lo máximo posible, contrata servicios locales y compra productos de km 0 para promover la economía circular”.

“En definitiva creemos en la UTGS por ser la combinación perfecta de deporte y todos los atractivos de nuestra comarca”, ha concluido Lleyda.

La alcaldesa de Alquezar, Ana Blasco, ha declaro que “Es mi primer año como alcaldesa de Alquezar pero he seguido la carrera desde sus inicios. No participo directamente, ya que al dedicarme a la hostelería es un fin de semana complicado, pero es muy emocionante seguir el ritmo del evento, esperar a los corredores de nuestra zona. Para Alquezar y toda la zona de Guara Somontano es un impacto muy importante, ya no sólo a nivel nacional, sino que el evento ha tomado un renombre a nivel internacional que jamás nos podríamos haber imaginado. El territorio es el gran anfitrión para los más de 1.000 participantes que se darán cita este fin de semana, nosotros sabemos la gran riqueza natural y patrimonial que tenemos y es una gran alegría y orgullo que tanta gente quiera recorrer nuestros rincones más bonitos”.

“En definitiva vivimos una fiesta grande durante todo el fin de semana y de corazón siempre es positivo y será positivo para nuestro territorio que se sigan celebrando eventos como el Ultra-Trail Guara Somontano”, ha añadido Ana Blasco.

Por su parte, Pau Jordán Blasco, uno de los directores de carrera, ha hecho mención a los más de 1.000 participantes que este año han elegido el Ultra-Trail Guara Somontano: “Una cifra que se traduce en el interés que sigue despertando entre los corredores nacionales e internacionales, especialmente franceses con un 20% de participación, los cuatro recorridos que transcurren por el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara”, ha declarado Pau.

“Nuestro evento muestra paisajes de gran valor natural y también histórico y cultural, además con ellos también queremos mostrar la parte de Huesca menos conocida y olvida, los pueblos abandonados, una muestra perfecta de la huella perenne que siempre deja el pasado”, ha añadido el director de la carrera.

Programa

El programa de la edición 2023 celebrará el sábado las tres principales pruebas: la Ultra Trail Guara Somontano de 102 kilómetros y unos 5.000 metros de desnivel positivo, con salida a las 0:00, y que este año cuenta con la novedad de poder hacer bien por relevos bien por equipos; la Vuelta a Sevil de 50 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo a las 7:00 y una hora más tarde lo hará el Trail del Vero de 30 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo.

Por la tarde tendrá lugar las carreras infantiles de UTGS que se celebrarán de 19:00 a 20:30.

El domingo se celebrará a las 9:00 el Trail Alquézar Rosado de 17,5 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo y la entrega de premios a las 14:00.

Los favoritos

Nombres a destacar en esta edición 2023 son Anna Comet competirá en la distancia de 30 kilómetros, el joven corredor de Jaca, Álvaro Osanz que hará la prueba corta Trail Alquézar Rosado, en la que también estará el corredor herreño Javier Fernández López y su compañera de equipo, Mireia Pons. Otros nombres a tener en cuenta son Ion Intxausti, Urko Valdivielso o Jordi Balaguero en la categoría masculina de la prueba reina, y Jone Urkizu en la femenina. Precisamente la veterana Teresa Forn repite participación en la UTGS.

También estarán Dani Cazalla, Roberto Sancho, Julia Pérez Yarza, Laia Gilibets e Ivan Moreno en la Vuelta a Sevil de 50 kilómetros.

Apuesta por la sostenibilidad y los productos locales

Desde hace varios años la organización de Ultra-Trail Guara Somontano ha introducido una serie de medidas respetuosas con el medio ambiente para reducir su impacto lo máximo posible. En su afán de ser un evento sostenible han incluido también la contratación de servicios locales y la compra de productos de proximidad y de km. 0 para concienciar y promover la economía circular sostenible en su evento.

Entre algunas de esas medidas están la incorporación bandas de marcaje que son 100% reutilizables y reciclables, hechas con el PET recogido de años anteriores. A esta medida se une la selección de residuos con la colocación de contenedores para los diferentes tipos envases.