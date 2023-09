Tarazona repartirá agua embotellada a los vecinos tras 10 días sin poder beber del grifo

El Ayuntamiento de Tarazona repartirá agua embotellada entre los vecinos de la localidad tras un brote de gastroenteritis que ya suma 365 contagios y por el que los casi 11.000 vecinos llevan diez días sin poder beber agua del grifo y usarla para comer o lavarse los dientes. El alcalde, Tono Jaray, confirmó que el Consistorio ha adquirido una primera partida de 15.000 litros en garrafas de cinco que están disponibles y se está organizando con las asociaciones de barrio cómo se van a distribuir. El regidor espera que pueda comenzar hoy la operación, para lo que se tendrá que comunicar a los habitantes cómo pueden recogerla o acceder a ella.

Mientras, el volumen de contagios continúa creciendo y, según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Aragón, se alcanzan ya los 365 afectados. Sin embargo, la curva parece que comienza a "desacelerarse", aseguró el alcalde turiasonense después de que en las últimas horas se haya atendido a 30 personas por esta causa en el centro turiasonense. Son el doble que los nuevos contagios registrados durante el fin de semana, pero no llegan a las cifras que se alcanzaron en los primeros días. Además, los afectados presentan cuadros leves de diarreas.

Jaray explicó que el Ayuntamiento ha decidido tomar esta "medida excepcional" para hacer a las familias "más llevadero" este "trance" que se prolonga en el tiempo más de lo que se podía esperar en un primer momento. La aparición de casos comenzó el fin de semana del 9 y 10 de septiembre y desde entonces se iniciaron las encuestas y los análisis de muestras del agua. El pasado 11 de septiembre ya se recomendó no consumir agua del grifo.

Desde entonces, Tarazona vive su particular crisis del protozoo. Un nombre que se le pudo poner el pasado 14 de noviembre tras conocerse que la presencia de un parásito poco común -un protozoo del género ‘cryptosporidium’, en el agua de boca es el causante del brote de gastroenteritis. Es muy resistente al cloro, pero no al calor, y no se puede detectar a través de los controles rutinarios, sino que se supo de sus existencia por una analítica de las heces de los pacientes.

Aún no se ha determinado el foco del contagio ni se ha tomado una decisión sobre si se va llevar a cabo algún tratamiento de desinfección a través de la ozonización, la luz ultravioleta o algún otro complejo proceso.

¿Cómo se ha colodo en la red?

El Ayuntamiento, explicó el alcalde, sigue a la espera de conocer los resultados de los análisis de las muestras de agua que se tomaron el pasado viernes "para saber si este parásito sigue estando o no en la red". Esperan recibirlos a lo largo de esta semana. En cuanto a la fuente de esta contaminación, apuntó que los técnicos municipales continúan "inspeccionando" toda la red de abastecimiento para "comprobar si hay algo inusual" que explique cómo este parásito se ha colado en las tuberías.

El consistorio turiasonense lleva desde el pasado viernes proporcionando agua de boca a los cuatro colegios de la zona –Joaquín Costa, Moncayo, Nuestra Señora del Pilar y Sagrada Familia­– y la escuela infantil municipal al ser los que cuentan en la actualidad con comedor escolar. Comenzó el pasado viernes por la tarde con 25 garrafas de 5 litros, ayer la entrega se duplicó a 50 y hoy por la mañana se les proporcionarán otros 120 litros.

"Nos han trasmitido el consumo de agua que necesitaban para llevar a cabo la actividad del comedor escolar y nos hemos movilizado para atender su petición. La intención es seguir suministrando y dando apoyo hasta que se pueda volver a consumir agua de boca", dijo la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Sánchez. También se han suministrado más de 200 litros a 16 familias y vecinos vulnerables con la colaboración de la Cruz Roja.