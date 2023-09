El jaqués Pablo Ara se hace notar en la Volta a Galicia

Pablo Ara cuajó la semana pasada una destacada actuación en la Volta a Galicia, ronda de cuatro etapas en la que se impuso en la segunda y en la que finalizo décimo en la clasificación general sobreponiéndose el último día a un virus. El éxito del jaqués se une a otros recientes como la sexta plaza en el día final de la Vuelta a Cantabria, la octava posición en la Domaio Heroica y la tercera del Gran Premio San Lorenzo de Huesca para firmar un buen primer curso como élite en el que también se proclamó campeón de Aragón o logró una quinta posición en el segundo parcial de la Challenge Alicante Interior.

El del Vigo-Rías Baixas, equipo al que llegó en 2021, inició la prueba gallega con un 17º puesto en una contrarreloj en la que no perdió demasiado tiempo de cara a la general. Al día siguiente, de nuevo en Pobra de Brollón, en la etapa más larga, de 148 kilómetros y con tres subidas, consiguió meterse en el corte definitivo junto a tres rivales de los que se distanció a tres kilómetros del final para cruzar el primero la meta.

En el tercer parcial, Ara fue sexto en una llegada que no permitió que hubiese cambios en la general. El domingo fue la jornada final, 133 kilómetros con salida y llegada en Pontevedra. Fue rápida y táctica. En el último tramo aguardaban dos ascensiones en las que no pudo seguir el ritmo de los primeros perdiendo tiempo, pero consiguiendo no caerse del top 10 de la general.

La temporada pasada Ara se impuso en el Campeonato de Aragón sub-23 y pisó el podio en la Vuelta al Guadalentín y en Mungia. Sin embargo, tras acabar 15º en el Campeonato de España sub-23, en un accidente mientras entrenaba sufrió una fractura en la clavícula que le hizo perderse la segunda parte del año.