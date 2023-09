Arcas y Barceló hacen balance de La Vuelta

Terminada La Vuelta, es tiempo de balance, de mirar atrás, si perder la vista en los próximos desafíos, y revivir estas tres semanas de desgaste, tensión, sacrificios y sueños, mientras las piernas cogen un respiro, aunque sea unos días. Los dos aragoneses que corrieron y terminaron la carrera, Jorge Arcas (Movistar Team) y Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA) exhiben su satisfacción.

Cada uno en su rol, en su papel, en un mundo en el que es importante tenerlos claro, respira la felicidad del deber cumplido. Arcas como fiel escudero al servicio de un líder. Y Barceló como cazador, un tarea en la que muchas veces la presa es solo intentarlo. "Ahora son días de bajón grande, pero también de tranquilidad. Llevo dos días sin tocar la bici. Seguramente, me dé un paseo antes del fin de semana, y luego ya sábado o domingo algo más serio. No sé aún si voy a terminar el calendario en las clásicas de otoño en Italia, pero por si acaso hay que seguir cuidándose", apunta Arcas desde Sabiñánigo, donde disfruta de la paz del hogar, de su hijo y su familia. Por su parte, Barceló no tiene mucho respiro: el domingo tiene plato fuerte. Es uno de los ocho ciclistas que conformará en Assen (Holanda) la selección española en los Campeonatos de Europa de fondo en carretera. "Espero que La Vuelta me haya dejado buen punto de forma», señala el corredor de Huesca. «Estoy muy contento. Muy, muy contento -recalca-. Por volver a la carrera, por el rendimiento, por las sensaciones… He estado competitivo las tres semanas. Fui quinto en la segunda etapa (Barcelona), también estuve en la fuga de Javalambre, en Lekumberri, hice 9º en Íscar en la última semana, y estuve en la fuga de la etapa final en la sierra de Madrid. Quería levantar los brazos, claro, pero estoy muy satisfecho", indica Barceló, definido ya como un corredor completo y con olfato para disputar espríns: "Es más astucia y habilidad para colocarme porque con los especialista no puedo competir. Al final, mejoras también la resistencia, para llegar más entero al final y poder disputar".

Es el turno de Arcas: «Estoy contento con mi rendimiento y mi labor de cuidar y ayudar a Enric Mas. Luego, aunque no estaba previsto, también pude estar en alguna fuga. Pero yo soy feliz cumpliendo mi papel y he acabado muy satisfecho. Tengo claro mi rol. A nivel de equipo, empezamos muy bien con la crono por equipos que solo se nos escapó por unas milésimas. Fue una pena. Luego, íbamos a por el podio con Enric, pero no ha podido ser. Jumbo ha sido muy superior, con Kuss, Vingegaard y Roglic. Han estado un nivel por encima. En todo caso, estamos contentos. Un sexto puesto hay que hacerlo. No todos los equipos tienen un líder capaz de hacerlo».

Sobre todos, se elevó el rodillo del Jumbo, con un triplete histórico y la proeza de hacer ganador a un gregario que venía de correr Giro y Tour también. Seep Kuss se llevó el maillot rojo y la gloria, en una victoria fraguada en Aragón, en las faldas de Javalambre, en una fuga ya para la posteridad. "¡No sé si se lo creerá! Es bonito que gane un gregario. Él venía de hacer Giro y Tour y lo ha merecido. Cogió tres minutos en la fuga de Javalambre y recuerdo que nos pusimos nosotros, Ineos y el equipo del líder a tirar porque era una fuga peligrosa. Luego, ya de líder, con su equipo, ha tenido la carrera a favor", resume Arcas. "Podía haber dudas de que ganara al final, pero dentro del equipo vieron que podía hacerlo y se le ha respetado. En las últimas cinco o cuatro etapas ya se ha visto que la carrera era para él”, agrega.

Aquel día de Javalambre, en esa fuga bidón en tierras turolenses, iba también Barceló, testigo de algo que nunca podía imaginar que acabaría así. "Muy pocos podían apostar por Kuss. No por nivel, sino por la jerarquía de equipo. Pero ha demostrado que tenía nivel para ganar, por muy extraño que parezca que gane un gregario. Luego, su equipo ha dominado. A nivel de espectáculo y emoción, puede parecer malo que haya que bloque tan superior. Pero a nivel de rendimiento no hay dudas. Han copado el podio de manera justa y merecida", señala Barceló. Arcas abunda en el debate: "Es complicado. Eran tan superiores que era imposible atacarles. Si lo hacías, casi te miraban mal y subían un punto más. Han hecho lo que han querido con la carrera. Además de Kuss, Roglic y Vingegaard, tienen un equipazo. No ha habido grandes ataques porque es que no se podía. Te llevan a tope. No se ve por la tele, pero meten una marcha muy alta, como si fueras detrás de una moto. Poca cosa se podía hacer", señala Arcas.

El paso por Aragón es celebrado por ambos ciclistas de la tierra. "Me quedé sorprendido con Zaragoza, con la cantidad de gente que fue al final de la etapa y lo bien, diseñada que estaba la llegada. Había mucha gente. También en Javalambre y Formigal. Hay que seguir apostando para que La Vuelta pase por Aragón porque hace lucir mucho la Comunidad”, asegura Arcas. "Zaragoza, de largo, ha sido, con Madrid, la meta con más público. Se agradece mucho. Formigal fue muy emotiva porque había mucho conocido. Yo más que hacer etapas en La Vuelta, preferiría que se recuperara la Vuelta a Aragón", recalca Barceló.

Que tomen nota donde toque.