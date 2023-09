La Vuelta Ciclista a España llega a Zaragoza: "Ojalá no tarde otros 15 años en volver"

A las 13.30, cuatro horas antes de que el colombiano Sebastián Molano cruzase a toda velocidad el paseo de María Agustín de Zaragoza, Luz Darí y José Antonio Salcedo ya esperaban impacientes la llegada de la decimosegunda etapa de la Vuelta 2023. "Hemos venido con tanta antelación para coger el mejor sitio", reconocían. Junto a ellos, sin perder ningún detalle, los pequeños Mariana, Joan Steven e Isabela, que todavía no habían nacido la última vez que la prueba pisó las calles de la capital aragonesa.

El esperadísimo retorno de la Vuelta a Zaragoza fue uno de los comentarios más recurrentes entre los numerosos aficionados. Nadie se quería perder la cita, tampoco los más jóvenes. Destacó especialmente la presencia de muchísimos niños. "Nunca había visto la Vuelta en persona. Verlos en directo es una pasada, me hace muchísima ilusión", reconocía Andrés Hernández, de 13 años, que participó en la carrera infantil junto a la Escuela Ciclista Zaragoza. "La gente golpeaba las vallas cuando pasábamos y parecía que corríamos de verdad, aunque no era competitiva", manifestaba el joven, fiel seguidor de Enric Mas, Marc Soler,Pogacar y Vingegaard.

Ataviado con su maillot y casco ciclista, Mario Torres tampoco escondía su "ilusión" por la llegada de la Vuelta a Zaragoza. "Estamos un montón de chavales que hemos quedado para vivir la llegada juntos. Vamos a animar porque no es algo que se pueda ver todos los días. Espero que sea un final espectacular y vivamos una jornada muy chula", anhelaba el adolescente, que a pesar de su juventud, lamentaba no haber visto más veces una experiencia como esta. "Ojalá la Vuelta no tarde otros 15 años en regresar a Zaragoza", solicitaba.

A escasos metros de la línea de llegada, Lisardo esbozaba una enorme sonrisa. Junto a su hijo, este aficionado, natural de Argentina, viajó a primera hora del día desde Barcelona para presenciar la etapa en Zaragoza. "Estamos desde por la mañana. Tanto yo como mi hijo estamos muy felices de vivir algo así. Somos los dos muy amantes del ciclismo, así que después de mucho tiempo valorándolo nos hemos animado a venir. Regresamos a Barcelona esta noche, pero no nos lo podíamos perder", reconocía.

El colombiano Imer Lomelín, envuelto en una enorme bandera de su país, miraba incesantemente el reloj, tratando de ganar minutos al reloj. "Estoy muy nervioso. Estamos aquí muchos colombianos, ecuatorianos, gente de otros lares, y seguro que vamos a vivir una jornada inolvidable", pronosticaba el aficionado, ajeno a que, finalmente, el triunfo de etapa sería de su compatriota Molano.

"Después de tantos años sin tener la Vuelta en Zaragoza, para los que amamos este deporte es un día muy alegre. Queremos que sea una llegada excelente. Yo confío en ver a Bernal, que es mi favorito y el que más me gusta", afirmaba Lomelín.

Por su parte, el zaragozano Antonio Miguel Serrano reconocía con cierta resignación que no habían pasado rápido estos 15 años sin la prueba ciclista. "Es verdad que se ha hecho largo, pero ojalá que la espera merezca la pena. Deseo que no tarde tanto en volver y espero que la victoria se la lleve algún ciclista español", finalizaba.

A pie de meta, otros seguidores como Marcos Martín, Yago Montero, Guido Ojeda y Josi Martínez sobrellevaron el calor gracias a víveres como bocadillos y helados. Tampoco faltaron los refrescos para acompañar una calurosa jornada que, tres lustros después, reconcilió a la capital de Aragón con una de las grandes pruebas del ciclismo mundial.