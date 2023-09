De Sabiñánigo a Zaragoza para homenajear al primer ganador de la Vuelta a España

Juan Pedro Giménez, nacido en Jaca, ha venido desde Sabiñánigo -donde vive- a Zaragoza para ver el final de la Vuelta a España en la capital aragonesa. Y lo ha hecho con un atuendo muy especial. “Es un homenaje a Gustaf Deloor, el primer ganador de la Vuelta ciclista a España en 1935. “Llevo diez años recordando su figura, en 2017 estuve en Amberes con su hija y fui con ella al cementerio de la ciudad, donde descansa. Le entregué un ramo de flores naranjas, como el maillot que llevaba cuando ganó”, señala.

Este aragonés aficionado al ciclismo descubrió la figura de Deloor hace diez años casi por casualidad. “Busqué en el ordenador quién fue el primer ganador de la Vuelta y empecé a investigar. Empecé a sacar fotos e información y a fabricarme un atuendo y una bicicleta como homenaje”, dice en la línea de meta del paseo de María Agustín. Según explica, Deloor corrió aquella primera Vuelta a España con su hermano, Alfons, que quedó sexto. “Al año siguiente, en 1936, volvió a ganar Gustaf, pero se dedicó a ayudar a su hermano durante buena parte de la carrera para que él quedara segundo”, explica Giménez.

Este gran aficionado fue ciclista en juveniles y ha hecho muchas carreras de cicloturismo, así como de carreras retro por buena parte del país. “Llevo 280.000 kilómetros en mis piernas”, cuenta. Cada vez que puede, se escapa a ver carreras en directo, y la llegada a Zaragoza no podía ser una excepción. Cargó su bicicleta en el coche y bajó hasta la capital aragonesa con su particular atuendo, que llamaba la atención. “El maillot lo compré por internet, pero me lo serigrafió con las letras y las fotos mi hija, que es diseñadora gráfica”, explica.