Arcas y Barceló: "Es espectacular cómo se ha volcado Aragón con la Vuelta"

La etapa de este jueves en la Vuelta, con llegada a Zaragoza, no fue una más para Jorge Arcas y Fernando Barceló. Los dos aragoneses en el pelotón de la prueba reconocían nada más cruzar la línea de meta que había sido «muy especial» pedalear en la Comunidad.

«Ha sido una carrera con bastante tensión, hemos tenido suerte con el viento, que ha sido del sur. Con el cierzo de aquí hubiera sido más complicado. Había muchísima gente, no me he dado cuenta porque, al final, estás concentrado en la carrera. Pero es una alegría inmensa ver que Aragón se vuelca de esta forma con el ciclismo», valoraba Arcas.

El ciclista del Movistar calificaba como «especial» correr la Vuelta en Aragón. «Es especial correr aquí, conozco las carreteras, la variante de Villanueva me la conozco muy bien, y he corrido muchas carreras por aquí. Es muy bonito, cuando he visto el Pilar me he motivado mucho», aseguraba el serrablés, muy satisfecho por cómo respondió el público aragonés.

«La salida de mañana (por este viernes) será muy bonita. Arranca la etapa en el lugar donde entreno todos los días, así que imagino que habrá mucha gente conocida. Espero que me den fuerzas para una etapa tan dura», afirmó.

Fernando Barceló, del Caja Rural-Seguros RGA, celebró también la ausencia de cierzo en la llegada. «Hemos ido más o menos tranquilos hasta el final. Se agradece teniendo en cuenta lo que nos viene ahora. La aproximación a Zaragoza ha sido muy limpia, la llegada más limpia de las que hemos tenido con avenidas anchas», consideraba.

El ciclista oscense dijo que fue «espectacular» la meta en la capital. «Ha sido el día con más gente en la línea de meta de lo que llevamos de Vuelta», recordó. Sobre su evolución en la prueba, Barceló apuntó su «buen inicio», aunque confía en «cuajar» más éxitos hasta el final. «He cogido varias fugas. Yo voy a seguir intentándolo y luchando. El objetivo es coger alguna que llegue a meta y me permita disfrutar de la llegada», concluyó.