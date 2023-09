Roberto Bou se impone a los ‘carreteros’: "No sabía ni quién se había inscrito"

Roberto Bou sigue engordando su sala de trofeos. El ciclista de Mora de Rubielos logró el pasado fin de semana su segundo Campeonato de España de BTT Ultramaratón, una dura prueba de bicicleta de montaña que se celebró en Astorga, y en la que Bou logró imponerse al resto de sus rivales con autoridad. Entre ellos, a algunos ciclistas profesionales (o exprofesionales) del ciclismo en ruta.

Bou llegó a Astorga un poco de rebote, ya que su idea inicial era participar en la prueba de la Copa del Mundo que se celebraba en Francia. Finalmente no pudo inscribirse, por lo que aprovechó la preparación a conciencia que llevaba en las piernas para apuntarse al Campeonato de España de BTT XCUM, una modalidad de ultramaratón en ciclismo de montaña.

“No era la carrera que había preparado y no tenía ni idea de los corredores que se habían inscrito”, confiesa Bou. Este ciclista afincado en Mora de Rubielos (la semana que viene será el pregonero de las fiestas de su pueblo) se encontró en la línea de salida con rivales como Luis Ángel Maté, ciclista profesional de Euskaltel-Euskadi, o David Arroyo, que fue profesional de ciclismo en ruta entre 2001 y 2018 y que ahora compite en montaña.

Por delante tenían un circuito de 153,7 kilómetros y 3.600 metros de desnivel generalmente por pistas no demasiado complicadas, lo que pudo animar a inscribirse a “los carreteros”, como llama Bou a quienes vienen del ciclismo en ruta. “Empezamos juntos hasta el kilómetro 50. Llegó el primer puerto, de 12 o 13 kilómetros, y allí empezaron a pegar ataques estos dos (Arroyo y Maté). Nos escapamos 4 o 5, hubo una selección porque el ritmo era muy alto, y eso que no habíamos llegado ni a la mitad del recorrido... En las bajadas yo tomaba riesgos para seleccionar aún más, pero en las subidas apretaban fuerte los ‘carreteros’”, relata.

En medio de una climatología muy adversa (los termómetros bajaron hasta los 4 grados), en el segundo puerto Maté atacó “muy fuerte” y se fue con Arroyo. “Los llegué a coger y los rematé en el puerto a 4 kilómetros. Entonces me dije que de ahí hasta la meta. Me tiré muy rápido en la bajada, y me puse con algo más de un minuto de ventaja”, cuenta Bou.

La última parte de la etapa era muy llana, por lo que una alianza entre sus perseguidores podía hacer que le dieran caza. Pero los problemas mecánicos aparecieron y el ciclista de Mora de Rubielos se fue hasta los siete minutos de ventaja. “Ahí ya me pude relajar algo y acercarme más tranquilo hasta la meta”, señala.

Se trata de la segunda victoria consecutiva de Bou en el Campeonato de España de BTT Ultramaratón, una modalidad de la que ya se ha convertido en el gran dominador. Bou, que el pasado mes de mayo fue campeón de la Titan Desert de Marruecos, tiene ahora dos o tres pruebas para cerrar la temporada y comenzar a pensar en el curso que viene, en el que tendrá nuevos e importantes retos por delante.