Miles de personas convierten la plaza del Pilar en una gran ciudad del deporte

La plaza del Pilar es este domingo un enorme polideportivo al aire libre. El Día del Deporte en la Calle inunda de actividades de todo tipo el corazón de Zaragoza. Miles de personas, sobre todo familias con niños, se están acercando hasta la enorme explanada para practicar alguna de las propuestas que se han extendido a lo largo de la plaza.

Fútbol, baloncesto, hockey, béisbol, escalada, tenis de mesa, fútbol americano, rugby, deportes inclusivos, tradicionales… En la plaza del Pilar este domingo caben todo tipo de modalidades… y mucha gente. El buen tiempo ha animado a muchos zaragozanos a darse una vuelta en zapatillas y pantalón corto para probar cosas nuevas. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza con el patrocinio de Ibercaja y la colaboración de federaciones y clubes, ha vuelto a ser un éxito de público.

Día del Deporte en la Calle en Zaragoza ALVARO SANCHEZ

“Generalmente los que vienen no saben las normas, así que adaptamos la actividad para que sea sencilla”, comenta Fabricio Vásquez, de la Federación de Voleibol, que había montado un partidillo entre niños y mayores junto a los porches de la plaza. El voley es un deporte minoritario pero que cada vez lo es menos, ya que está teniendo un importante auge, especialmente entre las niñas, “por el buen trabajo de promoción que se está haciendo en los colegios y en los pueblos”, apunta.

Catalina De Dios, de 8 años, lanzaba a una canasta gigante con los ojos tapados. Era una de las actividades propuestas por Special Olympics Aragón, que ha llevado a la plaza el deporte que practican las personas con discapacidad. “No veía, así que no podía saber si metía canasta o no. Las personas ciegas tienen mucho mérito”, decía la pequeña. Guillermo Ramos y Catalina Pastor, dos de los responsables de esta organización, apuntan que el deporte aportan a las personas con discapacidad intelectual “inclusión social, así como habilidades y estrategias que son importantes para la vida diaria”.

Pero en la plaza del Pilar cabe mucho más. Hay partidos de fútbol, niños que tratan derribar a ‘gigantes’ que juegan al rugby y otros que trepan hasta el cielo (bien atados, eso sí) por las paredes de escalada, uno de los puntos que más éxito están teniendo.

Los deportes tradicionales de Aragón también tienen su hueco. Allí se pueden practicar las dos modalidades deportivas que trata de salvaguardar la Federación de Deportes Tradicionales, la barra y la bola aragonesa. Pero también jugar a esos juegos de siempre, como los bolos de Used, los bolinches, la rana, las anillas, los hoyetes, la herradura, los aros… “Son cosas que se han perdido completamente. Los niños no los usan porque ha cambiado la forma de divertirse”, comenta Felipe Gonzalo, secretario de la federación. Lo ejemplifica con una imagen: “Los niños vienen y no saben llevar el aro, pero viene detrás el abuelo y lo lleva”.

José García, de 13 años, llegaba a la plaza del Pilar “para ver lo que hay”. “Ya he jugado a fútbol y he visto otros muchos deportes nuevos. Alguno no lo había visto nunca, así que esto está bien”, apuntaba. Para su amigo Hugo Rodríguez, que acaba de cumplir 12 años y practica el kárate, el deporte es bueno “para estar más fuerte y no perder el ritmo”.

El Día del Deporte en la Calle abre en la plaza del Pilar hasta las 13.30 por la mañana, y está por la tarde desde las 16.30 hasta las 20.00. El objetivo, según el Ayuntamiento, es “ofrecer una jornada lúdica, de convivencia en torno al deporte, combinando los hábitos saludables y la mejora de las relaciones interpersonales con familiares, vecinos o amistades”.