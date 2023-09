El Casademont femenino no se cansa de ganar

Volvió a ganar el Casademont. Dejó señales contradictorias durante 35 minutos, pero en el momento procesal del encuentro supo resolver superando a su propio desacierto y a un Estudiantes que luchó hasta la extenuación (60-56). Victoria entre dudas acerca del juego y certezas sobre la fe de un colectivo que ya hace tiempo se declaró ganador. Por eso se alzó con el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza.

No obstante, a apenas una semana del inicio ante el Girona, para animarnos más si cabe, quizá convendría quedarse con la versión del Casademont ante el Valencia de hace tres días en Teruel. Ese 72-48 dice mucho del conjunto que gestiona Carlos Cantero. Mucho y muy bueno. Tumbar a un equipo consolidado en la Euroliga desvela el verdadero potencial aragonés. Luego está la historia del Valencia y Jovic, que ayer seguía siendo la comidilla en el pabellón. El aficionado al baloncesto igual va a ver a las chicas que a los chicos. Y ha dolido en el alma el jugador arrebatado por el Valencia cuando apenas quedan 10 días para el arranque de la ACB. Duele el fondo y la forma. Un plantel bonito aniquilado por las lesiones y por maniobras como la del Valencia, obsesionado en fichar jugadores del Zaragoza, igual se llame Casademont que CAI. Caso a estudiar el ‘taronja’, que el año pasado aniquiló al Betis (fijo que con Evans no hubiera bajado a la LEB). Ahora ha abierto en canal a un Casademont desarmado en los días previos al inicio del curso. Total, para en unas semanas ser el enésimo jugador del plantel de Álex Mumbrú. Cuidado con estas cositas, que el Estudiantes, el conjunto masculino del rival de ayer, cayó a la LEB hace dos años y ahí sigue... Caso a estudiar el del Valencia, decía. Cualquier día le pondrán pabellón José Luis Abós a la Fonteta... No estaría mal, con el repaso que le pegó ‘Abosovic’ a Perasovic el año que fuimos terceros, solo después de Real Madrid y Barça.

De la lección de Pepelu, con esa defensa zonal que aún no ha leído ‘Peras’, ya hace una década. En este tiempo, el Casademont ha consolidado su proyecto masculino y ha construido un notable conjunto femenino. Ciñéndonos más a la pretemporada que a la reunión de ayer, el quinteto titular sigue siendo potente. La mejora más sensible reside en el banquillo. La segunda unidad, la cara B del disco, también suena. También se ha elevado el nivel físico del plantel. Desde luego, se apreció más en Teruel que ayer en Zaragoza ante el Movistar Estudiantes; pero la progresión resulta incuestionable.

De salida, el cinco destila muchísima capacidad de intimidación, con Mariona, Helena Oma, Vega Gimeno, Leo Fiebich y Diallo. Las rotaciones garantizan un ritmo alto. Quizá la excepción sea Geldolf, con inferior capacidad de disuasión que Diallo. Carlos Cantero buscaba un cinco capaz de jugar a todo tren de forma permanente y parece haberlo logrado. En el primer cuarto, en medio de los errores, los triples de Oma sostuvieron el marcador ante un Estudiantes contestatario. Vega Gimeno se unió a la fiesta del triple en el segundo cuarto, pero las madrileñas supieron hacer la goma. El 34-32 respondía a una dialéctica de acción-reacción. Poco fluida, pero dialéctica.

Avanzaban las manecillas del reloj y el partido no se rompía. El marcador, tampoco. Pese al control del rebote al descanso (20 por 12), el Casademont no se despegaba, resbalando sobre sus propios errores. Incapaces de superar a un rival teóricamente muy inferior, las aragonesas desviaron la mirilla y la mirada hacia los árbitros. Así llegó la antideportiva a Leo Fiebich en el tercer cuarto. Ya enfangados en el barro del último cuarto, con 54-50 le fue señalada una falta a Mariona Ortiz. Inmediatamente después, el técnico Carlos Cantero vio dos faltas técnicas y fue descalificado. Tras el carrusel de libres, el Estudiantes igualó a 54 puntos. Ovación a Cantero y pitada a los tres árbitros aragoneses (Checa, Marqueta y Martínez), prometedores colegiados que pitan en LEB y Liga Femenina. Que quede muy claro que ayer el arbitraje estuvo bastante por encima del juego...

Pero Cantero logró su objetivo. Con su descalificación, consiguió que el Casademont no perdiera la tensión. A falta de buen baloncesto, fue este factor energético el que resolvería el pleito. Una bandeja de Cuccaro había adelantado al Estudiantes a falta de 1 minuto y 9 segundos. Pero Fiebich logró un 2+1. Con 15 segundos por jugar, erró el triple el Estudiantes. Recibió una falta Atkinson, que metió un libre, anotando Diallo tras rebote ofensivo en la canasta que abrochaba la victoria. Sin jugar como puede, supo ganar como debe el Casademont: recurriendo a todo para capturar la victoria.

Ficha técnica:

Casademont Zaragoza: Mariona Ortíz (4), Helena Oma (14), Leo Fiebich (7), Vega Gimeno (6), Christella Diallo (6) -cinco Inicial-, Aleksa Gulbe (1), Leire Urdiáin (0), Nerea Hermosa (2), Tanaya Atkinson (14), Serena-Lynn Geldof (2) y Ainhoa Gervasini (4).

Estudiantes Movistar: Saravia (2), Whittle (6), Cuccaro (13), Massey (0), Treffers (6) -cinco Inicial-, Mawuli (10), Eraunzetamurgil (8), Méndez (6), Zaragoza (2), Escorial (-) y De Santiago (3).

Parciales: 17-17, 17-15, 16-12 y 10-12.

Árbitros: Daniel Checa, Javier Marqueta y Fernando Martínez. Descalificaron a Carlos Cantero (min. 35)

Incidencias: Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza. Se jugó en el pabellón Príncipe Felipe. 4.000 espectadores.