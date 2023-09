Casademont Zaragoza: nos queda Lucas Langarita

Se fue Aday Mara, se rompió en el Mundial Simanovic, Emegano todavía no está, se espera a Okafor, y para más inri el Valencia nos arrebata ahora a Stefan Jovic a falta de apenas diez días para el inicio liguero. Los lamentos de Porfirio Fisac no son gratuitos. Ese equipo tan bonito que no se completaba todavía por tener tanto jugador bueno en el Mundial se ha quedado cojo. La maniobra del Valencia lo ha estrangulado. Ayer solo aguantó la primera mitad a un notable Baxi Manresa que lo barrió en la reanudación. Llegará Watt para intentar apañar el juego interior. En la periferia, a la par que se desvanece esa ilusionante posibilidad de ver jugar juntos a Jovic y Bell-Haynes, emerge el jovencísimo Lucas Langarita, lo mejor (y lo único...) de ayer en el Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial José Luis Abós.

Resulta curiosa la fijación del Valencia con el Casademont Zaragoza. Incluso antes, en tiempos del CAI. Pablo Aguilar, Van Rossom, Joan Sastre, Sergi García, Jaime Pradilla, ahora Stefan Jovic... Uno se pregunta para qué tanto proyecto de cantera en Valencia, para qué tanta instalación formativa de vanguardia, tanto entrenador ‘top’, si para cubrir cualquier baja les basta con levantar el móvil del agente de turno y pagar la cláusula de rescisión... Para cantera, la de Zaragoza. Ayer lo demostró Langarita, lo más ilusionante de un Casademont desarmado. Menos mal que el fichaje de Jovic, aunque tarde, ha sido en septiembre. Peor le fue al Betis, después de levantarle a Shannon Evans mediado el pasado curso. Apenas brilló en Valencia. ¿Y el Betis? Sin Evans, al pozo de la LEB...

Aguantó el Casademont mientras le duró la gasolina. Langarita fue el carburante de un notable primer cuarto, con cuatro triples y una producción de 15 puntos del canterano, excelso en ataque. El resto bailó al ritmo de Langarita, igual en el primer cuarto que después. En verdad, el Casademont solo mostró entidad mientras Langarita fue factor. Hubo cositas de Bell-Haynes y Smith por fuera, de Kravic por dentro, menos de lo esperado de Sulejmanovic, apenas nada de los demás. El Manresa, un gran equipo fabricado con jugadores limitados, esto es, con un pedazo de entrenador detrás (Pedro Martínez), maduró el partido hasta que Langarita comenzó a sacar la lengua al final. No, no era Petrovic botando con la lengua fuera, sino un Langarita fatigado y un Casademont fundido que, después de gobernar la primera parte, se desvaneció hasta caer finalmente ¡por 31 puntos! Jugando como ayer, el ‘hasta luego, Lucas’ no será un latiguillo gracioso de Chiquito de la Calzada, sino el futuro que le espera a un Casademont al que no le dejan disfrutar la extraordinaria cantera que cobija.

Ficha técnica:

Casademont Zaragoza: Lucas Langarita (17), Mark Smith (21), Santi Yusta (7), Miguel González (8), Dejan Kravic (13) -cinco Inicial-, Bell-Haynes (15), Sulejmanovic (4), Moreno (-), Muñoz (-), Traoré (4) y Javi García (0).

Baxi Manresa: Travante Williams (7), Guillem Jou (12), Juampi Vaulet (4), Geben (14), Jonas Zohore (5) -cinco inicial-, Musa Sagnia (14), Brancou Badio (6), Dani García (4), Bandon Taylor (6), Steingergs (5), Valtonen (4), Dani Pérez (19) y Robinson (4).

Parciales: 31-28, 24-22, 20-29 y 14-31.

Árbitros: Peruga y Torres.

Incidencias: Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial José Luis Abós. Se jugó en el pabellón Príncipe Felipe. Alrededor de 4.000 espectadores.