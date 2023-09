Álex Sánchez: "En India, he encontrado todo lo que venía buscando"

Esta temporada está jugando en India. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Maravillosa. Aunque aún me estoy adaptando al calor y a las diferencias culturales, he encontrado todo lo que venía buscando en un país lleno de contrastes que tiene un fútbol muy diferente al español. Estoy en un equipo en el que se hablan cuatro idiomas y esto es un reto apasionante. Además, el staff y los compañeros me nombraron capitán a los siete días de estar en India.

Debutó en Primera División con el Real Zaragoza. ¿Qué sintió?

Fue un sueño cumplido, el sueño que tenía desde que era un niño. Un chico de Zaragoza, del barrio de La Romareda, de Jesuitas, que al final quería jugar con el equipo de su vida. Además, debutar en el campo del Valencia contra David Villa, que era mi ídolo desde pequeño, fue el círculo perfecto.

¿Es el deporte una herramienta de integración?

Totalmente. A mí me sirvió muchísimo, sobre todo, al ser el fútbol un deporte de equipo en el que de manera transversal se aprenden unos valores brutales. Es muy necesario que se reformule un poco el deporte, sobre todo el escolar, para que no haya tanta violencia y se puedan meter goles mucho más positivos para la sociedad.

No contento con labrarse una carrera como futbolista profesional, decidió licenciarse en Derecho. ¿Tiene intención de dedicarse a ello cuando se retire?

Me doctoré, me he sacado tres masters y ahora estoy con un posgrado en negocios y administración del fútbol. Mi idea es dedicarme al derecho del deporte. Es lo que realmente me gusta y creo que es el camino por el que tengo que seguir por todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera como futbolista.

¿Cree importante la formación de los deportistas de élite?

Totalmente, pero debe empezar desde edades tempranas. Es relevante inculcar la importancia de la formación en el fútbol base. Un deportista profesional cuando empieza a ver el final de su carrera se empieza a formar, sobre todo, ahora que las cantidades que se cobran no son como las de hace unos años.

El camino comenzó en el colegio de El Salvador. ¿Qué le aportó?

Todo. El patio del colegio me sirvió para tener una autoestima muy importante para enfrentarme luego a la vida. Además, me formaron perfectamente para ser una persona preparada para el mundo real, que es de lo que se trata en un colegio.

Estas experiencias las cuenta en su libro ‘La vida al alcance de la mano’. ¿Cómo surgió la idea?

Las personas con discapacidad tenemos no te digo la obligación, pero sí el deber ético o moral de intentar ayudar a la gente. Con el libro quise ayudar a que los niños que tienen una y sus familias vieran que es posible tener una vida plena independientemente de tu situación.

Uno de los protagonistas del mismo es Ánder Herrera, fiel escudero desde niño.

Hemos llevado vidas muy paralelas hasta que tuvimos 19 años. Ha sido una persona con la que siempre me he sentido muy protegido y que ha tratado mi discapacidad con un cariño y un afecto tremendo, sobre todo cuando era pequeño, que es la época más importante. Por eso creía que debía escribir el prólogo.

También está muy presente su familia, ¿qué papel juega en su vida?

Mis padres eran mis referentes, pero ahora mismo son mis héroes. Tanto ellos como mis hermanos han sido y son un pilar fundamental para mi desarrollo personal.

El título de su libro hace referencia a su discapacidad. ¿Le ha limitado en algo?

Quería ser jugador de fútbol profesional y lo he sido toda mi vida, quería estudiar y he estudiado y quería tener familia y amigos y lo he conseguido. La discapacidad no me ha limitado para nada.