Luis Rodrigo: "Pensaba que no volvería a andar, y he sido campeón de España de tenis de mesa"

Le veo en plena forma, Luis.

De chapa y pintura estoy fenomenal, pero llevo lo mío por dentro. ¿Le cuento?

A eso he venido.

El 13 de septiembre de 2009 me dio un infarto.

Vaya…

Eso fue el principio. Llevaba un trombo en el corazón de ocho centímetros. Fue soltando coágulos a las piernas y a los pulmones.

Pero vive…

Sí, de casualidad. Estaba en la UCI. Iba peor y querían trasplantarme el corazón. Finalmente, decidieron que no porque había mucho riesgo. Fui mejorando en la UCI hasta que me dio un ictus el 21 de septiembre. Se me paralizó el lado izquierdo del cuerpo.

Pero se menea bien usted, allí con su pala y la pelotica de tenis de mesa.

Ciertamente, es un milagro que pueda jugar. Los médicos consiguieron salvarme. Del hospital salí el 10 de enero después de pasar por Cardiología y Rehabilitación. Me dieron la incapacidad absoluta. Estaba casado y con una hija que entonces tenía dos años. Me tuve que buscar la vida.

¿Qué hizo?

Me ayudaron muchísimo en el Centro de Rehabilitación El Carmen. El deporte cambió mi vida. Pensaba que no volvería a andar. No tengo juego de tobillo para abajo, y muy poco de rodilla. Me ayudo de la cadera. La mano izquierda la tengo inmóvil.

¿Y por dentro, cómo está?

Sigo teniendo insuficiencia cardiaca. Además, llevo un desfibrilador.

Pero pocos le ganan a tenis de mesa.

Empecé a jugar en 2014 a través del Centro de Rehabilitación. Íbamos cinco, pero al final me quedé yo solo. En 2016 empecé en serio. En 2017 fui al Campeonato de España. Fui dos veces campeón de España por equipos en 2017 y 2018 con el Publimax CAI Santiago. Gané con Cardona, que ahora está en el Campeonato de Europa Paralímpico, y con José Manuel Ruiz, que es otro monstruo. Ellos son subcampeones paralímpicos. También fui medalla de bronce en dobles con Cardona en 2019.

¿Es cierto que usted le gana a jugadores sin discapacidad?

Es cierto que juego en la Liga Territorial A con jugadores sin discapacidad. Ahora juego con Santi Martínez como pareja. La verdad es que me lo curro todo lo que puedo y más. Entreno tres días por semana. Además, ayudo a entrenar a benjamines y alevines.

También ha desarrollado proyectos con la Universidad San Jorge.

Eso fue a través de una fisio del Carmen, Cristina de Diego. Está haciendo un proyecto de estudio del Grupo Motus sobre la evolución de las personas con ictus. Fui a dar una charla con Víctor Marcén, que es un fenómeno.

¿Qué proyectos más gravitan sobre su inquieta cabeza?

Quiero jugar torneos internacionales paralímpicos. Por cierto, algún patrocinador iría bien...

Desde luego, su evolución ha sido extraordinaria.

Ya ve. Pensaba que no volvería a andar y he sido campeón de España de tenis de mesa.

Por cierto, una duda que tengo sobre el tenis y el tenis de mesa. ¿Usted cree que le plantaría cara a Rafa Nadal o a Carlos Alcaraz en tenis de mesa?

No he visto a Nadal ni a Alcaraz a tenis de mesa; pero sí he visto vídeos de Federer. Desde luego, Jorge Cardona se lo ventila seguro.

¿Por qué?

Federer no le cogería ni un saque. Los efectos son diferentes, se esconden los saques, no ves la pelota. Le ganaría fijo Cardona. Por cierto, ¿usted ha jugado alguna vez a tenis de mesa?

En un principio, era yo el que preguntaba, ¿no…?

Tenía esa duda.

Nada. Alguna vez de chaval, en las mesas de clase haciendo bolitas de papel y tal.

¡Ja, ja, ja!

A ver si le veo jugando pronto torneos internacionales, Luis. Me alegraría un montón.

Muchas gracias por acordarse de nosotros.