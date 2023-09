Alcaraz: "Es increíble que Djokovic haga con 36 años las mismas cosas que hacía con 20"

Carlos Alcaraz, que este sábado se sacó el billete para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, elogió al serbio Novak Djokovic, su gran rival para repetir la corona en el 'grande' de Nueva York, tras su enorme remontada del viernes a sus 36 años.

"Vi los dos primeros sets (del partido de Djokovic), luego tuve que ir a dormir", contó el español, vigente campeón del Abierto de EE.UU., en una rueda de prensa.

"Pero cuando fui a dormir estaba pensando en que Novak iba a remontar, por supuesto. Mostró una vez más por qué es uno de los mejores de la historia (...). Es algo loco. Seguir haciendo con 36 años las mismas cosas que hacía con 20 es increíble. Tenemos que darle el crédito por eso. Es algo que admiro", agregó.

Djokovic vivió un calvario el viernes hasta la 1.30 de la madrugada para levantar dos sets en contra y remontar con gran dosis de épica a su compatriota Laslo Djere (38).

"Me siento bien en la pista"

Alcaraz tampoco tuvo un partido totalmente plácido ante el británico Daniel Evans (28), a quien venció este sábado en cuatro sets, y en octavos se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi (61), que dio la sorpresa eliminando en tres mangas al británico Cameron Norrie (16).

"Estoy jugando a un buen nivel. Me siento realmente bien en la pista, realmente cómodo. Siempre digo que puedo ser mejor, pero ahora mismo estoy realmente feliz con el nivel al que estoy jugando", explicó Alcaraz.

El murciano, que pasó por algunas dificultades a partir del tercer set, señaló que no estuvo realmente preocupado ante la posibilidad de perder el partido.

"El tercer set estuvo disputado. No aproveché mis oportunidades de 'break'. En el cuarto jugamos un gran partido. No estaba pensando en sí podía perder o no. Estaba solo concentrado en jugar lo mejor posible e intentar romper su saque tan pronto como pudiera. Eso era lo único en lo que pensaba. No estaba preocupado sobre perder o no", argumentó.

Por otro lado, Alcaraz habló sobre cómo trata de motivarse durante los partidos después de un duelo en el que, en varias ocasiones, se le vio mostrando gritos de enfado y frustración en la pista.

"Reprocharte no sirve de mucho. Aunque lo haga no sirve de mucho, la verdad...", admitió entre risas.

"Intento hacerlo lo menos posible. Pero soy un jugador que necesita sacar esa ira de dentro de cualquier manera. Pero no sirve de mucho. Lo que sí que sirve es hablarte en positivo (...). Es muy importante esa 'autocharla' positiva en momentos que quizá no están yendo bien las cosas, que no te están saliendo como a ti te gustaría. Intentar animarte a ti mismo, pensar que las cosas van a salir bien, que puedes sacarlo adelante", agregó.