La gimnasta aragonesa Alba Bautista estará en los próximos Juegos Olímpicos

La gimnasia rítmica aragonesa estará doblemente representada en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de que ya el año pasado la oscense Inés Bergua hubiese obtenido el billete como componente del conjunto nacional, este jueves también se hizo con una plaza la turolense Alba Bautista gracias a su clasificación para la final del concurso individual del Mundial que arrancó ayer en Valencia. Su éxito no fue el único para la delegación nacional, su compañera Polina Berezina le acompañará a la capital francesa, lo que significa que por primera vez desde Sidney 2000 habrá dos españolas en el cuadro de gimnasia rítmica individual.

Bautista, de 21 años y natural de Utrillas, había dejado el pase a la final, y por tanto a los Juegos Olímpicos, bien encaminado en la primera jornada, en la que acabó sexta de la general con una séptima posición en la final de aro y después de haber obtenido una puntuación de 33.350 en ese aparato y de 32.000 en pelota. Quedaba rematar la faena en mazas y cinta. Con las primeras sumó 28.700 puntos y con las segundas, 26.800. No llegó a sus finales, pero con una nota global de 94.050 se situó 16º, dentro del top18, el corte para entrar en la lucha por las medallas del concurso individual, fijada para el sábado a las 15.00.

Berezina, de origen ruso, pero afincada desde niña en la Comunidad Valenciana, fue sexta en la general con 97.450 puntos. Fue novena en cinta con 30.950 y se clasificó para la final mazas (32.450) en la que acabó quinta.

"Llevamos trabajando juntas mucho tiempo y que nos hayamos clasificado las dos es increíble", afirmó Bautista. "He pasado por los pelos, porque lo he hecho bastante mal, menos mal que lo hice bien ayer, pero así es la competición", comentó sobre su actuación en la zona mixta de Feria Valencia. "El sueño era conseguir la plaza", subrayó. "Han sido unos minutos terroríficos en los que estaba esperando si tenía el billete olímpico o no, pero España está que se sale ahora mismo", contó.

El viernes comenzará la competición de conjuntos, en la que estará Inés Bergua. Con los deberes respecto a Paris 2024 ya hechos, el equipo español no renuncia a nada tras los tres bronces del Mundial del año pasado en Bulgaria. En aquella cita, Bautista fue quinta en pelota, séptima en cinta y novena en la general colaborando en la tercera posición por selecciones de España.