Sánchez insinúa la dimisión de Rubiales tras sus disculpas: "Tiene que continuar dando pasos"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha insinuado la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso en la boca a la jugadora de la selección española de fútbol Jenni Hermoso, al considerar que las disculpas dadas son "insuficientes" y que el dirigente "tiene que continuar dando pasos" para aclarar un comportamiento que ha calificado de "inaceptable".

"Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable, que las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso no son adecuadas, tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos", ha destacado Sánchez sobre el beso que Rubiales le dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas en Sídney tras ganar el mundial de fútbol femenino.

En una declaración desde el Palacio de La Moncloa para anunciar que ha mostrado al rey su disposición a someterse a la investidura para formar Gobierno, Sánchez ha respondido así a los periodistas sobre la polémica del gesto de Rubiales, su vídeo de disculpas difundido en las redes sociales y sobre el éxito del deporte femenino.

A juicio de Sánchez, el comportamiento de Rubiales manifiesta "algo que en nuestro país queda mucho por recorrer". En este sentido, ha señalado que Rubiales "debería aclarar un comportamiento que es, a todas luces, inaceptable y que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía".

No obstante, ha apuntado que el puesto de Rubiales no depende del Gobierno. "La Federación no pertenece a la estructura ni al organigrama del Gobierno", ha detallado al respecto, al tiempo que ha añadido que el presidente de la RFEF es "elegido y destituido por sus asociados".

Por otro lado, Sánchez ha pedido a la ciudadanía quedarse "con la parte buena" del Mundial y ha elogiado a las jugadoras que, como ha destacado, "lo han hecho todo para ganar". "El fútbol femenino tiene una fuerza, vigor y un mayor respaldo y reconocimiento que desde el Gobierno de España vamos a continuar desarrollando", ha zanjado.

Y sobre una posible destitución de Rubiales, el presidente del Gobierno en funciones ha recordado que son los socios de la Federación quienes podrían removerlo.

La clase política acorrala a Rubiales

Las palabras de Sánchez han estado precedidas de una cascada de críticas de varios ministros a la actitud de Rubiales, que ha logrado, incluso, poner de acuerdo al PSOE y al PP, cuya portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha calificado de "bochornosa" la actitud del presidente de la RFEF, aunque ha aplazado las posibles consecuencias para no "ensombrecer" el éxito de la selección femenina.

"Un eje fundamental debe de ser el respeto a las mujeres y lo que vimos fue bochornoso pero quiero destacar lo que han conseguido", ha insistido Gamarra en rueda de prensa este martes en el Congreso.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, también pidió ayer a Rubiales una "reflexión" sobre lo ocurrido. "Es muy importante que cada uno asuma su responsabilidad", expresó Rodríguez en declaraciones a TVE durante la celebración del título en Madrid Río, desde donde pidió "que nuestros comportamientos no sean opuestos a lo que representa esta victoria, que es el avance de las mujeres".

Otros ministros, como la titular de Igualdad, Irene Montero, y el de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ya recriminaron el gesto del presidente de la RFEF el mismo domingo, críticas a las que se han unido los principales partidos políticos.

Desde Sumar han subido el tono y piden la dimisión del presidente de la Federación, a quien la líder de la formación y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha pedido que active los protocolos por considerar que se "ha vejado y agredido" a una mujer.

También ha exigido la dimisión de Rubiales el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha calificado al mandatario federativo de "energúmeno".

Rubiales también está recibiendo presiones en la esfera deportiva, con posiciones como la de la presidenta de la Liga Femenina española, Beatriz Álvarez, quien aseguró ayer que se "siente avergonzada" de la imagen que está dando el fútbol español por "el comportamiento inaceptable" del presidente de la Federación.

Álvarez ha dicho a EFE que no le "sorprende" la actitud de Rubiales y mantiene que "ni el Gobierno de España ni el presidente del Consejo Superior de Deportes pueden volver a ponerse de perfil, ni pasar por alto una nueva actuación que ha dañado de manera irreparable nuestro deporte".

Por su parte, el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Galán, ha presentado una denuncia contra Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte.