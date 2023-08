Álvaro Osanz y Olatz Zabala, la Subida a la Fuente del Paco tiene nuevos campeones

Desafiando al calor que obligó a la organización a adelantar la salida media hora, más de 200 corredores participaron este sábado en la Subida a la Fuentes del Paco, prueba tradicional dentro del calendario aragonés de carreras por montaña que celebró en Villanúa su 18ª edición. Después de que en las dos anteriores los ganadores hubiesen sido Sergio del Barrio y Ana Casares, en esta ocasión a lo más alto del podio subieron la vasca Olatz Zabala y el jaqués Álvaro Osanz.

Osanz, del Zenit Twinner y medalla de plata en el último Campeonato de España sub-23, se impuso con autoridad dentro de la categoría masculina absoluta e incluso se quedó cerca del récord que sigue ostentando Said Aitadi de 49:10. El que es hermano pequeño del también corredor destacado a nivel internacional Daniel Osanz paró el cronómetro en 49:30 tras haber recorrido los 13,3 kilómetros del trazado. Le acompañaron en los puestos de honor Raúl Criado, atleta de Canfranc, con un tiempo de 51:05 e Íñigo Alzola, del Soronea-AMMA, que se quedó en 52:28.

En la meta Osanz señaló que había iniciado la carrera con un “ritmo conservador”, pero a la altura de la Fuente del Paco decidió “imprimir mayor velocidad para despegarme de Raúl Criado, que me seguía de cerca, y así mantuve hasta el final. Quería además intentar batir el récord de la prueba, me he quedado cerca pero no ha sido posible”. El joven corredor de Jaca, en su primera vez en Villanúa, considera que se trata de una prueba que se adapta mucho a sus cualidades porque “dura menos de una hora y la bajada, sobre todo, es muy de correr y eso me va muy bien para poner mi ritmo”.

En la categoría femenina Olatz Zabala firmó un tiempo de 1:04:06, seguida por su hermana Ane Zabala, 1:06:09, y Ana Casares, que llegó a meta con un tiempo de 1:07:54 teniendo que conformarse esta vez con el bronce. Las dos hermanas protagonizaron un emocionante duelo que no se resolvió hasta el tramo final de la carrera. En la meta la ganadora explicó que “ha sido una prueba muy rápida desde el pueblo, íbamos muy cerca de los chicos pero ya en la Fuente del Paco la carrera se ha roto, cada uno hemos buscado nuestra posición, he cogido buen ritmo y lo he mantenido hasta meta”.

Aunque Olatz temía que su hermana, atleta de pista, le adelantara en los kilómetros finales, sobre todo en la ancha bajada que conduce de regreso al pueblo, finalmente pudo mantener la distancia adquirida en la subida. La corredora vasca, que es también una de las atletas nacionales más destacadas en la especialidad de canicross, mantiene un idilio con la carrera de Villanúa desde hace más de diez años: “Aquí es donde hice la primera carrera de montaña de mi vida y desde ahí me enganché”, reconoció.

La Subida a la Fuente del Paco es una agradable carrera por senderos y pistas de montaña que atraviesa el frondoso bosque de pinos y abetos que bordea el barranco de Arraguás, hasta el refugio y merendero de la Fuente El Paco, uno de los lugares más característicos del término municipal de Villanúa.

Ángel Varela, director de deportes del Ayuntamiento de Villanúa, se mostró muy satisfecho al finalizar la prueba y señaló que “en esta mayoría de edad de la Fuente del Paco se ha vuelto a vivir una gran fiesta del deporte con un excelente ambiente en la línea de meta y una implicación impecable de los voluntarios del pueblo, que son los que hacen posible que Villanúa tenga la capacidad de organizar tantas y tan diferentes pruebas deportivas”. El próximo sábado, 26 de agosto, se celebrará una prueba de la Copa de Aragón de pump track.