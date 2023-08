Javier Lumbier: "Soy invidente y me he proclamado tres veces campeón de España"

Javier Lumbier, deportista aragonés invidente, se proclamó tricampeón de España de kata en el certamen celebrado en Torrejón.

El enunciado anterior me parece extraordinario. Por tanto, quizá sería mejor que lo explicara quien lo encarnó. O sea, usted.

Comenzaré por decir que kata es una serie o secuencia de movimientos establecidos en artes marciales. Kenpo es el deporte.

Kenpo con ene, y no eme, delante de pe.

Así es. Ken significa puño en chino, y po significa ley en el mismo idioma.

No sé qué decirle…

Dígame.

Es increíble esta historia...

No, es creíble. Es lo que ocurrió en Torrejón. Soy invidente y me he proclamado tres veces campeón España de kata: de mano vacía, que es sin arma; también, kata con arma; y en defensa personal. Gané en las tres categorías del Campeonato de España en que me presenté.

Menos mal que no se presentó a más…

¡Ja, ja, ja!

El caso es que asegura que no puede ver mi sombrero…

Veo bultos y poco más.

¿Cómo lo hizo, Javier?

Es una de las artes marciales más antiguas. De China pasó a Japón, de Japón a Hawai, de Hawai a todo Estados Unidos, de Estados Unidos a todo el mundo… Se trata de un combate imaginario. Te expones a los jueces, que luego valoran la ejecución de las técnicas, la potencia y fuerza de las mismas.

Le pregunto de nuevo: ¿cómo lo hace, Javier?

No veo absolutamente nada con el ojo izquierdo, y un poco de luz con el derecho. Veo algunos bultos, no distingo las caras. Ese sombrero tan bonito que lleva usted, por ejemplo, como le decía, no puedo verlo.

No puede ver, pero Dios le ha llenado de bendiciones. Usted es un fenómeno.

Bueno, en el deporte he obtenido muy buenos resultados. En 2019 ya me quedé campeón de España. Por la pandemia, no se compitió en 2020 y 2021, y en 2022 y en este año me he vuelto a quedar campeón. También fui campeón de España en atletismo adaptado en 100 y 200 metros, y en salto de longitud.

Es fantástica esta trayectoria. Por tercera vez, de verdad, ¿cómo lo hace?

Entrenando a tope. Me levanto a las cinco de la mañana a entrenar.

Por la mañana...

Así es, antes de amanecer. Hago la parte física y técnica del arte marcial. Entreno con David Buisán, que es un gran entrenador. Adapta las artes marciales a personas con discapacidad.

Yo creo que, a fuerza de reiterarme, al final me dirá cómo lo ha conseguido…

Yo le voy diciendo lo que voy haciendo en las artes marciales, mi trayectoria, mi camino.

Me encanta su camino.

Mi padre también era deficiente visual. Se llama Francisco Javier.

Estará contento Francisco Javier…

Claro, igual que mi madre, Pilar, que está aquí con nosotros ahora.

Ya lo creo que está contenta…

Nací con deficiencia visual. De pequeño podía jugar a fútbol sala, incluso podía leer con los ojos cuando me acercaba, cuando me metía dentro de los libros. Estudié primero en el colegio Monsalud y después en el Mixto 8.

Ya no le pregunto más. Solo me queda admirar y escucharle.

Vendo el cupón de la ONCE en la calle Andrés Vicente, en Delicias.

Y entrena más que nadie...

Me gusta entrenar, me gusta el deporte, me gusta la vida. ¿Me deja que le diga que mi mujer, Lourdes, que es auxiliar de Enfermería en el Hospital Miguel Servet, y ahora está en la playa, en Benicarló, me apoya mucho?

Cómo no le voy a dejar…

Y también, que quiero mucho a mi hija África, que ahora está con mi mujer en Benicarló.

Nada es casual, Javier. Algo tiene usted…

Muchas gracias.