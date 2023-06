Cartas al director de HERALDO: ¿Es posible un mundo feliz?

¿Es posible un mundo feliz?

Puede que tenga un punto de egoísmo en mi deseo de que todo el mundo sea feliz, y hasta me tapo los ojos para no ver que eso es un imposible. Primero, porque por ley natural se siega lo que se siembra, y muchas veces sembramos lo que no debemos, donde no debemos y fuera de temporada.

Aun así, con nuestros errores humanos, cabe un resultado, un porcentaje razonable en las posibilidades de disfrutar la vida si reconocemos que se aprende del error y… rectificamos. Reconocer es el principio que gobierna la humildad, y la humildad podría rescatarnos del terrible futuro que hemos estado sembrando. En la medida en que la conciencia nos rectifica, también nos hace más valiosos para el disfrute de un grado de felicidad propia, próxima y ajena, pero… en segundo lugar –y ese es el más triste–, en nuestra actualidad hay ya demasiada gente que solo es feliz jorobando la convivencia, o incluso atacándola. Alguna de esta gente parece haber nacido solo para sembrar el mal, el mal que otros tendrán que segar sin haberlo plantado. ¿A qué os suenan estos atributos del buen sembrador: bondad, compasión, hospitalidad, cortesía, educación, virtud, decoro, honra, honor, simpatía, gallardía, gentileza…? Suenan antiguos, sin embargo no son antiguos, son inherentes al ser hecho a la imagen de Dios. Pero claro, el ser humano también es tierra, y la tierra se trabaja para su cultivo o se abandona a los elementos y la contaminación; si no se acondiciona, se oxigena y se siembra, no hay cosecha. Os dejo este retazo de la romanza del sembrador en la zarzuela ‘La rosa del azafrán’: "Cuando siembro voy cantando, porque pienso que al cantar, con el trigo voy sembrando mis amores al azar". ¿Nos imaginamos un mundo donde lo que se promete no implica intereses partidistas sino interés en el bien común… por amor?

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Oleada de delincuencia

Tarazona está viviendo una oleada de delincuencia en sus barrios populares del casco histórico como no se recuerda quizá desde los años ochenta, aquella alarma que era general en todo el país propiciada por la adicción a las drogas y sus consecuencias, como los navajeros, etc. Ahora se actualiza con la ‘okupación’ por parte de ‘okupas’ profesionales y dedicados al robo, que, además, insultan, molestan y amenazan impunemente a los vecinos. Y ni en uno solo de los programas electorales que he recibido en casa los partidos políticos proponen medidas contra estos malhechores. Tan solo uno habla vagamente de vandalismo, como si fuera una chiquillada. ¿Se dan cuenta de por qué cada vez hay más escépticos respecto a la democracia o a quienes la representan? Tendrían que ser realistas y estudiar las causas. Ser autocríticos y no meter en el manido saco del extremismo antidemocrático las reacciones de sus votantes que, al final, no lo fueron.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Felicidades al PP y a Vox

El Partido Popular, con el apoyo de Vox, ya puede iniciar la anulación del impuesto de donaciones y sucesiones y plusvalías. Esto es lo que prometían, que si ellos gobernaban este impuesto se aplicaría como lo tienen en Madrid. Una cosa es la promesa y otra es cumplirla. El eslogan del Partido Popular es bajar impuestos sin suprimir los servicios públicos. Tenemos la sospecha de que los millones que dejarán de recaudar por esta causa en lo que repercutirán podrá ser en sanidad, en obras sociales, en carreteras, en enseñanza o en infinidad de servicios públicos. Que nos expliquen que nos van a dejar desatendidos o nos dejarán, como dice el refrán, mejor tuerto que ciego. Vienen tiempos muy acelerados en muy corto plazo en la política de partidos. Supongo que lo de trasmisiones patrimoniales y plusvalías el Partido Popular lo pondrá en primera línea de propaganda electoral para las próximas generales, que están a la vuelta de la esquina. Si eso fragua y lo llevan a buen término, bienvenido sea, pero si eso se promete y no cuaja, la durabilidad del mandato será corta, porque el electorado no perdona y el bolsillo de los ciudadanos es sagrado. Tienen mucho trabajo que hacer y necesitan un economista milagroso para atender todas las necesidades que tenemos y las cosas que hay que mejorar. A la mayoría de los ciudadanos hoy día el color de los partidos no les importa, solo les importa poder vivir dignamente sin agobios económicos y sin que masacren a impuestos a los ciudadanos. Esta es la cuestión, las ideas políticas enferman a las personas y envenenan la sociedad. Esperemos que el cambio sea para mejorar la vida de todos, y digo de todos, no de unos cuantos que se nos llevan los dineros de nuestros impuestos. Solo pedimos manos limpias y limpieza en la actividad pública, porque la corrupción en la vida pública se extiende como la pólvora y hasta la fecha cada día se extiende más.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

Dimisión

Después de la derrota del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, el presidente Sánchez, en una huida hacia adelante, convoca elecciones generales. Si él, como ha dicho, se responsabiliza del fracaso personalmente, bien haría en presentar su dimisión y ceder el testigo a alguien de su partido. Parece claro que lo que intenta con este adelanto es evitar que sus propios compañeros de partido le den durante unos meses hasta en el carnet de identidad, como hubiera ocurrido de no convocar elecciones inmediatamente. Pero claro está también que no parece que haya un mirlo blanco en el PSOE que pueda asumir esa responsabilidad. Que los españoles afrontemos estas elecciones con responsabilidad, sabiendo lo que nos jugamos en ellas.

Isabelino Martín González. ZARAGOZA

Estación Delicias

En Zaragoza tenemos una de las mejores estaciones de tren y autobús de toda España. Un logro que hizo que se cerrasen todas las desvencijadas y obsoletas estaciones de viajeros distribuidas por toda la ciudad. Enhorabuena, pero algo no se está haciendo bien. Al contratar por parte de las agencias de viaje las salidas y llegadas de viajeros con maletas y después de 5 o 7 horas de viaje y cargados con maletas y bultos, nos están obligando a dejarnos aparcados en la calle, a veces lloviendo, como hace unos días a 56 personas, muchas ya mayores, sin protección y con la dificultad de acceder a servicios de taxi o vehículos privados. Debería ser de obligado cumplimiento el uso de nuestra flamante y gran estación para todos los viajeros con maletas y otros enseres, así estaríamos protegidos de inclemencias y con acceso a transporte público.

José Luis Bescós Guillén. ZARAGOZA

