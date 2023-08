La mejor corredora juvenil de montaña del mundo es de Estadilla

Una nueva estrella del deporte aragonés se ha confirmado este fin de semana como gran dominadora de las carreras por montaña. Carrodilla Cabestre, nacida en Estadilla, regresa a casa después de conseguir tres victorias en el Campeonato del Mundo juvenil que se ha celebrado en Gran Sasso, L’Aquila (Italia). Este domingo logró la medalla de oro en la modalidad de Skyrace y lo hizo, además, con el mejor tiempo femenino de esta competición desde su puesta en marcha: invirtió 3:03.28 horas en completar los 21,6 kilómetros del circuito. El viernes se había impuesto en el Kilómetro Vertical, y este doble título le ha valido además un tercer éxito con la Combinada que situó a la selección española en la primera plaza del ránking.

La mejor corredora del planeta en su categoría, para 19 y 20 años (Youth C), cimentó su dominio sobre un trazado con 2.226 metros de desnivel positivo. La aragonesa superó en cerca de tres minutos a la segunda clasificada, la sueca Lisa Akesson (3:06.09), y se clasificó en tercera posición la también sueca Erika Akesson con el mismo tiempo que su compañera. La española Martina Gonfaus obtuvo la quinta plaza en Youth C, mientras que en sub 23 el triunfo correspondió a Nuria Tarragó con un crono de 3:07.25, muy por debajo del obtenido por Carrodilla Cabestre. Carla Esclusa fue quinta en esta categoría.

La estadillana había sido convocada para el Mundial tras su victoria en el Campeonato de España en Línea de este mismo año y ha mejorado los registros del Mundial de 2022 que disputó en la categoría Youth B y en el que logró el título mundial en Kilómetro Vertical, la plata en la modalidad de Sky y también el segundo puesto en la Combinada en unos campeonatos que tuvieron lugar en Andorra.

Los éxitos para el combinado español se registraron asimismo en la categoría Youth C masculina para esa misma distancia de 21,6 kilómetros, pues Jan Torrella se colgó la medalla de oro y Iu Net la de plata por delante del alemán Finn Hösch. Jan Castillo rozó el podio pero acabó en la cuarta plaza, a apenas dos segundos del germano.

Tras la primera jornada de competición, España ya se situó en la primera posición del ránking por países gracias a la suma de nueve medallas, entre ellas el oro de Cabestre, y este domingo se alcanzaron nueve más en Skyrace para un total de 18 metales individuales que valieron el triunfo definitivo. En la Combinada se coleccionaron los oros de la aragonesa y de Biel Sagués, Gabriela Lasalle, Lluis Puigvert y Iu Net más las platas de Martí Costa, Nuria Tarragó, Jan Torrella y Arnau Aranda y los bronces de Uma Plans y Jan Castillo.

Un total de 30 medallas para la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) que recompensa el trabajo desarrollado por el cuerpo técnico que conforman Tomás Aguilera, Juan Gatón, Didac González, Juan Manuel, Vicente García-Caro y Toni Rejas durante los doce meses del año.