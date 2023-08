El turolense Roberto Bou, a por el Mundial de XCM Maratón

Llega el momento de Roberto Bou. El ciclista turolense afronta el gran reto del Mundial de Glasgow, en el que se va a medir a los mejores del mundo en un circuito con un trazado global de 93 kilómetros por la tierra escocesa. El último ganador de la Titan Dessert llega al Mundial, en la modalidad de XCM Maratón, con toda la ambición del mundo, consciente de la dificultad de llegar a las medallas pero sin renunciar a nada: "Tengo la ilusión de hacerlo bien, yo siempre entreno para ganar y salgo a ganar".

Bou reconoce que las medallas son "muy complicadas", pero sabe que en las carreras "pueden pasar mil cosas". "Nada es imposible", sentencia. Confía en sus posibilidades porque se ve "muy bien de forma", tras una preparación que en los últimos meses se ha centrado en preparar este día. "He dejado de competir para evitar caídas. No me he medido con algunos de mis rivales, pero sé que estoy bien, en buena línea", afirma.

Durante estos días ha hecho alguna pasada a casi todo el circuito de Glasgow y cree que tiene un desnivel que le puede venir bien. "Tiene seis subidas fuertes, quizá las del principio no me vayan demasiado bien, pero las de los últimos 30 kilómetros me van perfecto", dice. Bou va a ser de los pocos ciclistas de la prueba que apueste por una bicicleta rígida (solo con suspensión delante), frente al 90% de sus rivales, que llevarán bicicleta doble. "Fue una decisión que tomé hace meses y confío en que me vaya bien", señala.

Sobre los rivales, Bou no se quiere mojar. Hay rivales del continente americano a los que nunca se ha medido, mientras que también habrá rivales que proceden del ‘cross country’ "que lo pueden hacer bien". Por eso, prevé una carrera "abierta" en la que espera estar con los mejores.