La Trans-Nomad propone una exigente vuelta al Aneto

La sexta edición de la Trans-Nomad propone en esta edición una vuelta al pico Aneto. Durante los cuatro días de la prueba los ciclistas recorrerán, del 27 de septiembre al 2 de octubre, los territorios de Puro Pirineo-valle de Benasque, valle de Chistau y de Arán. Para esta edición ya se tienen datos oficiales por etapas, y los números son de vértigo para los amantes de la bicicleta de alta montaña. Y es que los transnomaders se van a enfrentar a 178 kilómetros de distancia, van a ascender con pedaleos y tramos a pie de porteo más de 6.000 metros de desnivel y van a descender por tramos cronometrados y otras secciones de pista y sendero más de 11.000 metros de desnivel negativo.

La Trans-Nomad es un evento donde los ciclistas van a vista, es decir, no conocen los tramos a los que se van a enfrentar y no han podido entrenarlos con anterioridad, como suele ocurrir en las pruebas convencionales de enduro. Solo realizarán una pasada el día de la prueba. Por ello, a la Trans-Nomad no le gusta desvelar el recorrido íntegramente y sólo entrega los tracks a los participantes una semana antes del evento. No obstante, desde la dirección revelan algunos detalles del día a día.

Así el primer día de los cuatro, realizarán la etapa Benasque-Benasque, visitando el valle de Chistau y recorriendo a su regreso los senderos de Puro Pirineo-Valle de Benasque. Este día la etapa tendrá 48 kilómetros, 1.393 metros de desnivel positivo y 3.324 de negativo, con cinco tramos cronometrados. Como sorpresa, se realizará un tramo inédito cronometrado que no se ha realizado hasta la fecha en Trans-Nomad.

El segundo día se realizará la etapa Benasque-Vielha, con un paso de alta montaña por un collado a más de 2.400 metros de altura. Se adentrará en el valle de Arán recorriendo otro sendero inédito hasta la fecha en el evento. Este día se recorrerán 48 kilómetros, se ascenderán con porteo y pedaleo 1.670 metros y se descenderán más de 3.000 metros de desnivel, siendo la etapa con mayor desnivel negativo acumulado de esta edición y realizando un total de ocho tramos cronometrados.

El tercer día, la etapa Vielha-Vielha se desarrolla íntegramente en el valle de Aran y será sin duda la etapa menos exigente de los cuatro días. Para este día también se va a realizar un tramo inédito cronometrado de reciente apertura de los tres que hay previstos para esta etapa de transición. En total, 45 kilómetros, 1.450 metros de desnivel positivo y 2.237 metros de desnivel negativo.

La etapa final, de Vielha a Benasque, es en la que se alcanza mayor altura, 2.870 metros, a los que se llega tras un exigente porteo al inicio de la jornada. Desde allí se alcanzará Benasque recorriendo algunos de los senderos más icónicos de Puro Pirineo. Se realizarán un total de 37,5 kilómetros, 1.490 metros de desnivel positivo y 2.513 metros de desnivel negativo, afrontando ese día en tres tramos cronometrados que pondrán la guinda a esta esperada edición de Trans-Nomad, limitada a 90 participantes y que agotó sus inscripciones en menos de 48 horas.

En esta edición el pelotón estará formado por chicos y chicas de toda España y también de otras nacionalidades como Alemania , Eslovenia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica o Suiza.