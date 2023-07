Sara Khadem: "Decidí quitarme el velo y no me lo volveré a poner jamás"

La ajedrecista iraní Sara Khadem es la invitada este año al Torneo Internacional de Alcubierre, que se disputa este fin de semana en la localidad monegrina. Gran Maestra Femenina (desde 2013) y Maestra Internacional (2015), en estos momentos reside en España después de huir de Irán al negarse a jugar con el hiyab (velo islámico) el pasado mes de diciembre en el Campeonato del Mundo.

Adecuada y arriesgada…Hay gente en mi país que está haciendo cosas mucho más importantes que la que hice yo, personas que se están jugando la vida todos los días. Por ejemplo, hay periodistas que están en la cárcel por contar todo esto. No es comparable mi riesgo con su riesgo.

Pero usted también asume riesgos. Por ejemplo, nadie sabe dónde reside actualmente.Vivo en Málaga, no me importa decirlo; aunque no diré el lugar concreto por motivos obvios.