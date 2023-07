Nino Arrúa, 50 años después de su fichaje por el Real Zaragoza: "Quiero volver a pisar La Romareda"

"Es lo mejor de mi vida, un tiempo que no olvidaré jamás. Ya se fueron al cielo algunos compañeros de ese gran equipo de Los Zaraguayos. El año próximo cumplo 75 años y lo quiero celebrar pisando el estadio de La Romareda", evocaba emocionado desde Asunción Nino Arrúa, uno de los más grandes jugadores en la historia del Real Zaragoza. El recuerdo coincide con los 50 años de su fichaje por el Real Zaragoza. Además, el viaje de Manuel Zalba, hijo de José Ángel Zalba, el presidente zaragocista que contrató al astro paraguayo, le invitó a rebobinar en el tiempo. Zalba hijo participó la pasada semana en el Foro de Misión Presidencial, evento que ha reunido a expresidentes de Estado de países latinoamericanos en Asunción, capital de Paraguay. Manuel Zalba fue el ponente español en el foro junto al Ministro del Interior de Paraguay, Federico González. Además de su ponencia en el congreso, Zalba junior tuvo tiempo para visitar al mito zaragocista. "Lo vi muy bien, con muchas ganas de venir a Zaragoza para revivir ese tiempo maravilloso de Los Zaraguayos", confesó Zalba junior.

Saturnino ‘Nino’ Arrúa Molinas (Itá, Paraguay, 1949) firmó por el Real Zaragoza en el verano de 1973, esto es, hace ahora justamente medio siglo. Su fichaje coincidió con la explosión de Los Zaraguayos en el fútbol español, el segundo equipo de leyenda en la historia del Real Zaragoza tras Los Magníficos en los años 60. Arrúa viajó hasta en ese tiempo fascinante en el que el club aragonés reinó en el fútbol español. "El fichaje por el Real Zaragoza fue fundamental en mi carrera. Venía de Cerro Porteño y saltaba a Europa a uno de los mejores equipos de España. Vino acá Avelino Chaves, siempre en contacto con José Ángel Zalba, que manejaba la operación desde Zaragoza. Llegamos a un acuerdo y firmé. Todo salió redondo en Zaragoza. Además coincidí con un gran colectivo de futbolistas. Había muchos uruguayos y paraguayos, por eso a esa generación se le llama Los Zaraguayos", explicó el futbolista paraguayo.

Arrúa enumeró sin titubear las razones del éxito de ese gran Zaragoza de Los Zaraguayos. "En el fútbol es mucho más fácil ganar si tienes buenos futbolistas, y el Real Zaragoza tenía jugadores sencillamente sensacionales. Era un equipo con mucha personalidad, con un carácter claramente ganador. Teníamos defensas centrales de jerarquía, de mucha entidad, como Violeta o Manolo González. Además, Javier Planas era un futbolista extraordinario en el medio de la cancha. Al lado, otro jugador de gran categoría, como García Castany. Y arriba, delanteros de verdad, como Ocampos o Lobo Diarte. Y no solo eso. También Cacho Blanco atrás. Y Rico, y Royo, y tantos otros. En el Zaragoza de Los Zaraguayos no había ningún jugador malo. Con jugadores malos no se hacen buenos equipos, y el Zaragoza no era bueno, era buenísimo. Solo los mejores pueden pelear y ganar a los grandes, al Real Madrid y al Barcelona. ¿Y yo? ¿Qué voy a decir de mí...? Que tuve la inmensa fortuna de jugar con grandísimos futbolistas y buenas personas. Me ayudaron mucho a triunfar en el fútbol", verbalizó, gozoso, Arrúa.

Dos nombres esenciales en ese equipo de leyenda, el entrenador, Luis Cid ‘Carriega’, y el presidente, José Ángel Zalba, también merecieron una glosa del mito paraguayo del Real Zaragoza. "Carriega era un entrenador exigente. Tenía una idea clara de fútbol y le salió bien. Desde luego, la calidad y el carácter de ese plantel ayudó mucho. De Zalba, qué le voy a decir… Ha sido una persona muy importante en mi vida. Apostó por mí, me dio toda su confianza. Era una persona muy inteligente. Estaba siempre encima de todo. Hacía que jugaras a gusto porque se preocupaba por el futbolista. Y un futbolista rinde mucho más cuando se encuentra a gusto... Se hacía querer, Zalba. Hace 45 años que me fui de Zaragoza y seguía teniendo contacto con él hasta que falleció el año pasado. Ahora, su hijo ha tenido el detalle de venir a visitarme nada más pisar Asunción. También visitó a mi hijo Gustavo. Manuel Zalba también pinta muy bien: muy educado, muy serio, muy competente... Incluso llamamos por el celular (teléfono móvil) a Cacho Blanco, que se encuentra en Uruguay. Afortunadamente, nos dijo que tanto su familia como él están perfectamente", continuó.

Sus palabras finales nos llenan de razones futuras, presentes y pretéritas para creer en el Real Zaragoza. "Ya se fueron (fallecieron) Lobo Diarte, García Castany y más recientemente Manolo González y José Luis Violeta, futbolistas de primer orden, de gran categoría. Yo cumplo 75 años en 2024 y quiero volver a Zaragoza, pisar de nuevo La Romareda, a revivir los grandes momentos que viví con esa gran afición en una ciudad maravillosa, como es Zaragoza. Lo hablé con Manuel Zalba el otro día. El Real Zaragoza está ahora en Segunda División, pero volverá con los grandes porque es un equipo grande con una gran afición que sigue a su lado. El Zaragoza de Los Zaraguayos fue subcampeón de Liga y Copa, mereciendo incluso más. Nos quedamos por encima del Barcelona de Cruyff (el Barça fue tercero en 1975), le metimos seis al Real Madrid campeón de Liga (6-1, en 1975)... Todo eso no puede ser casualidad, eso solo lo hacen los grandes equipos. Todos, yo también, deseamos el regreso del Real Zaragoza", concluyó Nino Arrúa.