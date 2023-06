David Fuertes, el aragonés que aspira a ser el árbitro europeo de bádminton más joven

David Fuertes es un aragonés aficionado del bádminton que ha encontrado en el arbitraje su mayor pasión. Aunque sigue jugando como hobby, se ha decantado por esta otra rama, aunque también por gusto, ya que apenas hay siete personas en Europa que ganan dinero con esta profesión.

Su vocación es la de ser maestro y por eso, al mismo tiempo que se preparar para conseguir la acreditación de árbitro europeo de bádminton, está estudiando la carrera de Magisterio de Educación Primaria en Huesca, ciudad de la que procede.

El pasado fin de semana, Fuertes participó en el Nantes International Challenge, un torneo en la ciudad francesa que le sirve como aprendizaje en su carrera en el arbitraje. “Estoy intentando conseguir la acreditación europea. Pasé con buenas notas y sensaciones la primera parte del examen, que fue en Suecia, en mayo. Ahora, estoy esperando a que se convoque la segunda parte, que será probablemente en febrero o marzo de 2024”, explica el joven.

"Estoy intentando conseguir la acreditación europea. Pasé con buenas notas y sensaciones la primera parte del examen, que fue en Suecia, en mayo"

A sus 20 años es el aspirante a árbitro europeo más joven de los que se encuentran en esa misma carrera este año. Según su experiencia, la edad es, en ocasiones, un inconveniente. “Es algo poco común y que a veces me limita. Por un lado indica que tengo mucho tiempo por delante y gran proyección; pero por otro, hace que se me vea como alguien con menos experiencia”, comenta. Pero en realidad, David Fuertes ha arbitrado ya más de 500 partidos de bádminton y ha perdido la cuenta de cuántos ha visionado.

Si consigue la acreditación, será el árbitro europeo activo más joven. Empezó a jugar a bádminton hace diez años, dejando el fútbol a un lado, en las filas del Veteranos Osca de donde dio el salto al Bádminton Huesca. “Practico este deporte de una manera más social que de competición porque, al final, ambas cosas no se pueden compatibilizar con el arbitraje”, explica.

En su preparación como árbitro ha contado con el apoyo de una de las árbitras más importantes de España, aunque buena parte de la clave del éxito está en él mismo. “La base te la da saber jugar y conocer las reglas básicas, pero conforme te vas decantando más por el mundo del arbitraje vas adquiriendo otros conocimientos”, explica. Para Fuertes, lo fundamental es ver muchos partidos. “Cada vez que tengo un rato lo hago. Así puedo ver situaciones reales y cómo las afrontan los árbitros, las comento con otros, leo todo lo que puedo en revistas especializadas…”, resume, al tiempo que confiesa ser “muy constante y un poco friki”.

"La base te la da saber jugar y conocer las reglas básicas, pero conforme te vas decantando más por el mundo del arbitraje vas adquiriendo otros conocimientos"

David Fuertes, arbitrando un partido de bádminton de edición 2023 del Nantes International Challenge. H.A.

En Aragón, actualmente hay 40 licencias federativas de árbitro de bádminton pero solo David tiene aspiraciones de seguir creciendo y, quién sabe, si poder algún día vivir de esto. Por el momento, se conforma con que no le suponga un gasto. “Los viajes los paga el Comité Nacional de Árbitros de España y el alojamiento y la manutención corren a cargo de la organización local del evento. Es decir, que no tenemos gastos pero tampoco beneficio, porque no hay un sueldo”, explica.

Cuando consiga la acreditación, que será previsiblemente en febrero o marzo de 2024, podrá arbitrar partidos en torneos del circuito europeo, así como tener preferencia a la hora de acudir a las citas a las que ya está asistiendo actualmente. Además, le permitirá ser árbitro en campeonatos de Europa y en los Juegos Europeos así como tener acceso al Circuito Mundial de bádminton.

En total, la Federación Aragonesa de Bádminton cuenta con más de 500 licencias. A pesar de seguir siendo un deporte minoritario, entre las tres provincias hay 13 clubes donde se practica. “Con la pandemia hubo un bajón de jugadores y todavía no se ha recuperado el volumen pero estamos mejor que otras comunidades de España”, asegura Fuertes.

Desde la Territorial se muestran orgullosos de la trayectoria de Fuertes y de los pasos que van dando a nivel internacional, siendo una referencia del bádminton aragonés a una edad muy temprana.