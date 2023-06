Marc Márquez no corre en Assen "Me he levantado con mucho dolor"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) no participará en la carrera de Moto GP de este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, octava cita del Mundial de motociclismo, después de resentirse de las lesiones sufridas la semana pasada en Alemania, que también le impidieron correr ese domingo en Sachsenring.

"Marc Márquez no participará en la carrera de hoy en Assen tras ser declarado no apto como consecuencia de las lesiones sufridas en el Gran Premio de Alemania de la semana pasada, que se han agravado aún más durante este Gran Premio", confirmó el Repsol Honda.

Posteriormente, el piloto de Cervera desvelaba el dolor que padece desde la semana pasada y que se agudizó esta mañana. "Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor", indicó en su cuenta de Twitter.

"Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. ¡Muchas gracias a todos por vuestro apoyo!", continuó.

Hola a todos,



Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y,… pic.twitter.com/bfY60ocjwS — Marc Márquez (@marcmarquez93) June 25, 2023

Márquez volvió a protagonizar un mal fin de semana en Assen, donde se fue al suelo durante los entrenamientos libres del viernes y durante la Q1, su 14ª caída de este año. La semana pasada, en el Gran Premio de Alemania, el catalán vivió un Gran Premio para olvidar donde acabó hasta cinco veces en la grava: una el viernes, dos en la Q1, una en la Q2 y otra en el 'warm up'.

Fruto de esta última se produjo una fractura en el dedo pulgar de la mano izquierda. "Después de cinco caídas, sobre todo la de esta mañana, no me siento listo para correr. Tengo muchos golpes en el cuerpo, sobre todo en el tobillo", reconoció entonces.

Ángel Charte: "Es una decisión pura y dura médica"

El director médico de los grandes premios de motociclismo, el español Ángel Charte ha explicado sobre la retirada de Marc Márquez que "es una decisión pura y dura médica. No de otra índole". "Esta mañana, cuando le he visto, esa pequeña fractura ha aumentado, se ha desplazado un poco más", ha detallado. "Esta situación conlleva un riesgo porque la parte de la costilla está un pelín desplazada hacia arriba y puede afectar a la pleura parietal y provocar procesos de tipo respiratorio por lo que he decido que no puede salir. Es una decisión pura y dura médica. No de otra índole, ha afirmado Charte en la plataforma digital de DAZN.

"En Alemania, Marc tuvo las fracturas que tuvo, que fueron en una falange del primer dedo de la mano izquierda y una gran contusión en el tobillo derecho. En aquel momento era compatible con salir a pista, pero él consideró que, después de cinco caídas, tenía el cuerpo bastante machacado", ha recordado Ángel Charte.

"Volvió a Madrid y tres días después empezó con un dolor costal en el lado derecho. Fue al hospital, donde le hicieron unas placas que no revelaron inicialmente nada anormal. Esas placas las vi yo. Viene a Holanda y ese dolor va en aumento", Ha continuado Charte. "Se le hace una ecografía en el Health Center de Quirón y apreciamos que en la segunda costilla derecha hay una pequeña fractura que le hace estar muy molesto, al repetir movimientos y demás. Ayer estuve hablando con él, salió a pista, tuvo una ligera caída que él me relata que no tuvo ninguna consecuencia, pero esta mañana, cuando le he visto, esa pequeña fractura ha aumentado, se ha desplazado un poco más", ha añadido.

"Esto conlleva un riesgo, porque la parte de la costilla está un pelín desplazada hacia arriba y puede afectar a la pleura parietal y provocar procesos de tipo respiratorio que me han hecho decidir que no puede salir. Es una decisión pura y dura médica. No de otra índole", ha recalcado.

El médico del campeonato ha asegurado haberle dicho a Marc Márquez que "mañana vuelva al hospital en Madrid, donde le tratan, y le hagan un TAC bien hecho de la parrilla costal, que vean exactamente el desplazamiento que abarca esa fractura y así actuar en consecuencia. Difícilmente las fracturas costales son quirúrgicas. Muy difícilmente. No hay tanta lesión como tal, pero lo que sí es verdad es que hay un componente inflamatorio y sobre todo de raspado".