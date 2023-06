Rafa Santos: "Recuerdo la ilusión de estrenar mis primeros guantes"

Rafa Santos deja la portería. A sus 39 años, 34 después de empezar a jugar a fútbol, cuelga los guantes. ¿Fue una decisión difícil?

Llevaba dos o tres temporadas meditándolo, poniendo todo en una balanza. Quería retirarme encontrándome al 1000%.

Está usted como un pincel.

Cuando hablaba con mi familia siempre me decían que lo pensara bien. El año pasado iba a ser mi última campaña, pero se dio la circunstancia del descenso a Tercera. Me negaba a irme con esa sensación de abandono a la que ha sido mi portería durante 12 años. Le dije al presidente que un capitán es el último que se va del barco.

¿Es verdad que empezó a jugar al fútbol de forma irregular?

Empecé con cuatro años, pero hasta los cinco realmente no se podía. Cogía una pelota y me iba al Stadium Casablanca a ver a mi hermano, que era entrenador. Estaba todo el fin de semana allí, viendo partidos. Creo que me dejaron entrar a los primeros entrenamientos por pesado, eran niños dos o tres años mayores.

Se inició como jugador, pero rápidamente se enfundó los guantes.

Al año siguiente, empezó una escuela y me apunté. Mi hermano era el entrenador, pero como jugador me aburría.

¿Y cómo cayó en la portería?

Nos faltaba portero y cada día jugaba uno. Un día me tocó a mí y me encantó. Mi hermano me preguntaba si quería seguir ahí y le dije que sí. Todavía recuerdo la ilusión de estrenar mis primeros guantes.

Se le ilumina la mirada cuando habla de David Santos.

Me cuesta hablar de mi hermano, es mi ídolo, mi referente, un espejo donde mirarme. Siempre ha estado a mi lado, tanto en los buenos momentos como en los malos. Cuando falleció mi padre, ha sido un segundo padre para mí.

Cuénteme alguna de las cientos de anécdotas que colecciona.

De las que se pueden contar... Me acuerdo, de muy pequeño, jugar en el campo del Stadium Venecia. Me habían dado una propina de cuatro monedas de 25 pesetas, que llevaba metidas en el bolsillo del pantalón. En una carrera se me cayeron al suelo...

¿Y qué hizo?

Me dio igual el gol, me volví a coger la propina del suelo.

¿Como el día que se marchó de la portería para beber agua?

(Sonríe)Fue también en el campo del Venecia, pero íbamos ganando 7-0, ¿eh? Me fui a beber agua a la fuente con el partido en juego. Obviamente, nos metieron gol...

Lo que no es ninguna broma es su dilatada trayectoria.

Estuve hasta infantil en el Stadium, luego fui al Oliver con Alberto Berna dos años. El año siguiente me cedieron al Balsas, donde acabé mi último año juvenil con Miki Álvarez. De ahí, voy a Sabiñánigo en Tercera, luego al Sangonera (Murcia), después a Sevilla, a Los Palacios, en Segunda B. Entre Murcia y Sevilla fallece mi padre y regresé a Aragón.

Y se reencuentra con Antonio Díaz.

Vuelvo para jugar en La Fueva. Después, salgo a la Tercera División de Extremadura, antes de firmar dos años en el Andorra. Dos más en Alcañiz, Ejea, Cuarte y, de nuevo, Ejea.

Hasta hace dos semanas, que cuelga los guantes para siempre.

Vino toda mi familia a Ibiza para darme una sorpresa. Al día siguiente, solo tenía decenas de llamadas en el móvil de personas dándome la enhorabuena por mi trayectoria. Es una satisfacción, piensas que de algo ha servido lo que has hecho estos 35 años.

De otra manera, pero continúa muy ligado al fútbol.

Estoy muy ilusionado por ser el director deportivo del Ejea. Mi vida la tengo encaminada hace años a un negocio, pero evidentemente va a cambiar. La pretemporada ya no la voy a hacer, el gusanillo de empezar el primer partido...

¿Está preparado?

No pienso en pasado ni en futuro, me centro en el presente. El fútbol me ha enseñado humildad, disciplina, esfuerzo, constancia, respeto… A eso he orientado mi vida.