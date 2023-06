Ardisa acoge este sábado el segundo campeonato de pádel surf

La localidad cincovillesa de Ardisa acogerá este sábado, 17 de junio, la segunda Race Sup Ardisa, una carrera de pádel surf, o también llamado surf de remo, que se disputará en el embarcadero del río Gállego existente en la localidad.

La modalidad de pádel surf se desarrolla de pie, remando en equilibrio sobre una tabla de surf, para desplazarse. Esta prueba se ha incluido, este año, en la Liga Autonómica de Aragón de Pádel Surf, que incluye, además de la de Ardisa, otras cuatro pruebas más.

Está supervisada por la Delegación en Aragón de Paddle Surf, SUP Club Zaragoza y CD Monkayak, además de contar con un reglamento aprobado y supervisado por la Fesurf. Colaboran en este evento la Comarca de Cinco Villas y el Ayuntamiento de Ardisa.

La cita, que comenzará a las 10.30 horas desde el embarcadero de la localidad cincovillesa, albergará diferentes recorridos, según categorías. Así, hay competición desde menores de 10 años, que realizarán un recorrido de 500 metros, pasando por sub-16, que llevarán a cabo 3.000 metros, también estará la categoría popular, con tres kilómetros y la general, que comprende las categorías élite 14 y sub-18, con única distancia puntuable en la liga autonómica, consistente en un recorrido de cinco kilómetros cronometrado, con salidas simultanea por categoría y finalizando con un circuito de giros de boya enfrente del embarcadero.

Todas las carreras se disputarán desde el embarcadero de Ardisa, pero este año, la carrera en su modalidad larga varía, ligeramente, el recorrido, ya que la salida será a la altura del puente, hasta la boya situada a la altura de Biscarrués y volver, recorriendo a lo largo del río Gállego.

Para todas las edades

La Comarca de las Cinco Villas ha explicado en una nota de prensa que para practicar este deporte no hay que tener una edad precisa, es apto para todas, ya que exige técnica, pero ésta no es tan exigente como, por ejemplo, el piragüismo o el remo. Además, se puede practicar en el mar, ríos o pantanos", ha indicado la presidenta del Club Sup Race, Susana Cobos.

Así, el pádel surf tiene varias modalidades, se puede practicar con olas en el mar, en travesía, hacer descenso de ríos o carreras, "que es lo que hacemos este fin de semana en Ardisa", ha precisado la máxima responsable del club.

Según ha dicho, es un deporte "muy completo", en el que se ejercita todo el cuerpo, "desde el abdomen, pasando por el tren inferior y superior", si bien "no exige una gran forma física, salvo que lo quieras hacer a modo competitivo, caso en el que es tan exigente como cualquier otro deporte".

Todos que quieran probar en qué consiste este deporte podrán hacerlo al finalizar la carrera ya que se dispondrán unas tablas para quienes quieran descubrirlo, "y podrán comprobar que se trata de un deporte sin peligro que es asequible para todo el mundo", ha concluido Susana Cobo.